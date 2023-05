Klub der jungen Geschichten Das mystische Haus im Nirgendwo Laura Landmann, Siebnen, 5. Klasse

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Naja, bevor wir hier wieder dazu kommen, stelle ich mich kurz vor. Ich bin Laura, bin ein kleiner Zwerg. Wie alt ich bin, weiss ich nicht, aber ich denke ich bin 4. Ich wohne in einem kleinen Pilzhaus, in lila, in einem Wald in London. Ach ja, meine Freundinnen Ladina und Belinda wohnen ganz in der Nähe. Sie sind so wie ich. Nur jede hat eine andere Farbe. Ladina ist pink und Belinda ist blau. An meinem Geburtstag bekam ich wie alle meine Freundinnen ein Eichhörnchen mit lila Fell. Unsere Schlafzimmer sehen alle gleich aus, nur jede in ihrer Farbe. Ich erlebe viele Abenteuer, aber das war mein spannendstes:

In einer Nacht wachte ich auf. Ich hörte ein Geräusch. Weil ich zu viel Angst hatte, bin ich zu Ladina gegangen. Ich fragte sie:„ Hast du auch das Geräusch gehört?“ Ladina sagte:„ Ja“. Wir haben beide gedacht, wir müssen dem auf den Grund gehen. Also sind wir schnell zu Belinda gegangen und haben uns auf den Weg gemacht. Nachdem wir 30 Minuten unterwegs waren, haben wir etwas gefunden. Es war eine Luke.

Belinda öffnete die Luke und sagte: «Hier führt ein Gang durch!» Belinda ging Voraus, dann Ladina und dann Laura. Der Gang war sehr lang. Nach 15 Minuten kamen sie am anderen Ende an. Was sie dort sahen, brachte die drei zum Staunen. Es war ein mystisches Haus. Das Haus sah sehr mekwürdig aus. Belinda wollte hinein gehen. Ladina und Laura war das aber nicht so geheuer. Jedoch beschlossen sie, hineinzugehen. Sie wollten Belinda nicht im Stich lassen. Als sie im Haus waren, erwartete die drei ein Tisch. Auf dem Tisch lag ein Tablet mit etwas darauf. Es war wie ein Schachbrettmuster mit Buchstaben. Sie überlegten und Belinda konnte es entschlüsseln. Es stand: «Geht in die Küche». Als sie in der Küche waren, stand auf einem Zettel: macht einen Taco und bringt ihn in den 3. Stock ins erste Zimmer. Als Belinda alle Zutaten zusammensuchen wollte, fand sie nur Spinnenbeine, Papageienaugen, Froschschenkel, ein vergammeltes Salatblatt und Tacobrot. Belinda nahm das Tacobrot, machte die Fischschenkel als Fleisch, dann das Salatblatt, Papageienaugen als Oliven und Spinnenbeine als extra Crunch. Sie brachten den Taco in den 3. Stock und das erste Zimmer. In dem Zimmer stand eine Hexe, aber sie sah nicht normal aus. Sie war sehr hübsch. Als Belinda ihr den Taco bringen wollte, merkte sie schnell, dass es nur ein Hologramm war. Ladina fand noch einen Zettel, auf dem Zettel standen nur Zahlen. Laura sagte dann: «Ach so, die 1 soll den Buchstaben A darstellen usw.» Ladina sagte als Lösung: «Geht hinter das Haus.» Als sie hinter dem Haus waren, sahen sie eine Truhe daliegen. In der Truhe war wieder ein Zettel, darauf stand diesmal: «Geht nach Hause.» Sie dachten, das muss ein schlechter Scherz sein, aber sie gingen nach Hause. Als sie zuhause waren, lagen vor jeder Tür Pakete. Die drei machten die Pakete auf. In den Paketen waren Elfen mit je einem Element. Ladinas Elfe hiess Lisa und hatte das Element Erde. Belindas Elfe hiess Luna und hatte das Element Wasser. Lauras Elfe hiess Jana und hatte das Element Feuer. Ein Jahr später: Alle drei Mädchen konnten ihre Elfen gut nutzen. Aber bis heute fragten sie sich, wer das mit den Fragen und Zetteln war. So jetzt habt ihr von meinem spannenden Abenteuer gehört. Ich habe natürlich noch mehr Abenteuer auf Lager. Die erzähle ich aber ein anderes Mal. Hoffentlich bis zum nächsten Abenteuer, Tschüss.