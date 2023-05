Klub der jungen Geschichten Das Paradies Noah Gander, Schwarzenberg, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. oDrt schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ja, genau so war mein Traum heute Nacht. Ich würde nur so gerne wissen, was in dem verflixten Schrank war. Ich erzählte es meinem Bruder Alex. Dieser meinte nur, ich solle das einfach vergessen, denn das alles sei doch nur ein Traum.

So ging ich ganz normal zur Schule. Zwei Tage später wurde ich krank. Ich wusste; hier ist irgendetwas faul.

Dann - aus dem Nichts - rief mir mein Bruder, ich solle ihm bei der Wäsche helfen. Da seine Stimme nicht wie gewohnt, sondern irgendwie verzweifelt tönte, rannte ich sofort die Treppe hinunter in die Waschküche. Zu meinem grossen Erstaunen war niemand da….

Zitternd rief ich meine Eltern an. Doch die gingen einfach nicht ans Telefon. So musste ich die Polizei anrufen. Die Polizei wollte es mir anfänglich nicht so richtig glauben. Doch als sie bemerkten, dass das Ganze nicht nur gespielt, sondern wirklich ernst war, schickten sie zwei Streifenwagen los.

Und tatsächlich, wenig später standen vier grosse Männer in Uniform vor mir. Sie fragten mich nach mich nach meinem Namen und Ausweis und kamen ins Haus. Sie durchsuchten das ganze Haus, fanden aber nichts. Keine Spur.

Die Polizei war ziemlich ratlos. Zum Glück aber zweifelten sie nicht an meiner Aussage. Zwei Tage vergingen, und meine Eltern wussten immer noch nicht von diesem Spuk, da sie geschäftlich unterwegs waren. Keine Spur von Alex. Mir war es unheimlich und es war fast unerträglich, in diesem Haus zu sein.

Doch dann - ein lauter Schrei. Danach war Stille, Totenstille.

Ich hatte Angst. Ich rannte so schnell wie noch nie aus dem Haus. Ich schnappte das Fahrrad meines Bruders und fuhr zu meinem Freund Danny. Als ich bei ihm angekommen war, fragte er mich, was los sei. Ich erzählte ihm die ganze Geschichte. Er alarmierte sofort die Polizei. Meine Angst war unerträglich.

Zum Glück dauerte es nicht lange, bis die Polizei ein zweites Mal kam. Die Polizisten durchsuchten erneut den Keller und die Waschküche. Als sie den Schrank öffneten, erschien ein blaues Licht und ein Portal öffnete sich. Mit einem riesigen Sog und donnerndem Lärm zog es mich, Danny und die Polizisten in sich hinein. Für einen Moment war dann alles still. Plötzlich aber standen wir bis zu den Knöcheln im Wasser. Uns war mulmig zumute und es war bitterkalt.

Als ich mich umschaute, musste ich einsehen, dass es keinen Sinn hatte, irgendetwas zu tun. Wir waren in einer komplett anderen Welt. Bis das Unmögliche geschah: Mein Bruder Alex erschien mit unseren Eltern aus dem Nichts! Bevor wir überhaupt etwas sagen konnten, führte er uns alle an einen noch seltsameren Ort.

Ein Ort, für den es keine Worte gibt. Das Einzige, was mir einfällt: Das Paradies!