Klub der jungen Geschichten Das pinke Nashorn Liana Nuhievska, Littau Dorf, 5. Primar

(chm)

,,Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte,‘‘ sagte Lena zu ihrer Schwester Lia. Lia schaute sehr geschockt und wollte sofort in den Keller. Tatsächlich schien ein Licht aus dem Schrank. Lena und Lia hatten Angst. Aber sie wollten den Schrank öffnen. Lena und Lia öffneten den Schrank. Da war ein Riesenknopf drin und ein Zettel nebendran. ,,Was macht ein Riesenknopf hier drin‘‘, sagte Lena? ,,Keine Ahnung? was steht eigentlich auf dem Zettel? Fragte sich Lia. Auf dem Zettel stand ,, Drück auf dem Knopf sonst verlierst du dein Kopf‘‘. Lena und Lia hatten Angst, aber sie sagten laut ,, eins zwei und drei‘‘, und drückten den Knopf. Plötzlich waren sie in einem anderen Land. Es war ein Süssigkeiten Land mit vielen Süssigkeiten. Lena hatte immer noch einbischen Angst. Doch Lia war so glücklich als sie die ganzen Süssigkeiten sah. Lia sprang sogar in einem Bällebad das voller Süssigkeiten war. Lena sprang auch in diesem Bällebad das voller Süssigkeiten war. Die zwei Schwestern hatten Spass und sie waren glücklich. Doch plötzlich war ein grosses Nashorn hinter Lena. Lena und Lia hatten nicht Angst, weil das Nashorn pink war. Sie mussten sogar lachen. Doch das Nashorn schaute sehr wütend. Das Herz von Lena und Lia rutschte in die Hose. Lena und Lia standen schnell auf und rannten so schnell sie konnten. Sie sahen ein Lebkuchenhaus und versteckten sich hinter diesem Lebkuchenhaus. Hinter diesem Lebkuchenhaus hatte es Streusel. Lena schaute die Streusel genau an. Wehrend Lia schaute, ob das Nashorn weg ist. Plötzlich sah Lena zwischen ein blauen und ein pinken Streusel ein Kleinen Knopf und zeigte es Lia. Lia flüsterte zu Lena ,,Drück auf den Knopf sonst verlierst du dein Kopf kennst du den Spruch noch‘‘? Lena nickte. Ok sagte Lia und schreite laut eins zwei drei. Lena wusste nicht, wie sie wieder rauskommen. Dan fiel ihr etwas ein. Sie und Lia schlugen gleichzeitig mit den Beinen gegen den Gummibären und sie waren draussen. Sie rannten weiter bis auf einmal das pinke Nashorn sie verfolgte. Plötzlich sprang das pinke Nashorn auf Lena und Lia und frass sie auf. Lena und Lia hatten so Angst. Aber Lena und Lia lebten noch. Sie waren in dem pinken Nashorn drin. ,, Heiliger Strohsack‘‘ sagten Lena und Lia gleichzeitig und schauten sich gegenseitig an. Erst jetzt sahen Lena und Lia das das pinke Nashorn aus Zuckerwatte war. Da war ein kleiner Zettel da drauf stand ,,Wollt ihr nachhause dann findet den Knopf, der versteckt sich hinter dein Kopf. Tatsächlich war da ein Knopf. Lena und Lia drückten den Knopf und sie waren endlich zuhause. Lena und Liam rannten zu ihren Eltern. Sie erzählten was passiert ist und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.