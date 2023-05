Klub der jungen Geschichten Das Pokerdrama Maël Eigenmann, Meierskappel, 5. Primar

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Denn ich und mein Komplize haben beim Pokern sehr viel Geld verloren. Damit du als Leser/in es verstehst was passiert ist, spulen wir eine Stunde zurück. Ich und mein Komplize besprechen gerade, wie wir Vorgehen. Dieses Casino, in dem wir spielten und gerade auch standen, ist auf italienischen Boden und direkt neben dem Lago di Lugano auch Luganer See genannt. Es sieht sehr speziell aus, denn es hat eine auffallende Form. Ach, ich habe mich vergessen vorzustellen. Bill Crey heisse ich und bin professioneller Pokerspieler. Mein Komplize nennt sich James Hook. Er hat braune Haare, eine bläuliche, runde Brille, blaue Jeans, ein buntes, farbiges T-Shirt und eine senfgelbe Mütze. Ich habe auch eine Brille, doch meine Brille ist eckig nicht rund. Anstatt ein buntes T-Shirt habe ich ein farbenvoller Pullover. Als wir mühsam alles besprochen haben, gingen wir ins Casino Campione und machten uns bereit.

Direkt vor dem Spiel, bevor ich beim Handy den Flugmodus aktivierte, klingelte mein Handy. Abgenommen hate ich fast von allein, denn ich war sehr angespannt und nervös. Es erschien eine bekannte Telefonnummer. Zuerst wusste ich nicht genau, wer es war, doch etwa drei Sekunden später ertönte die Stimme meiner Nachbarin. Sie hütete meine Katze „Fred“. Sie hat braunschwarzgepunktete Flecken im schneeweissen Fell. „Hallo? Hörst du mich?“ Ich wollte antworten, doch die Verbindung unterbrach. Im fast gleichen Moment machte mein Handy „Pling“. Es war ein Mail, dass von meiner Nachbarin war. Es stand klar und deutlich, dass meine Katze tot ist. Schockiert war ich, einfach nur schockiert. Dieser Schock war einfach zu gross für diesen Moment. Es schockiert mich jetzt immer noch. Ich liebte „Fred“. Es traf in diesem Moment so fest, dass ich über das Vorgehen schlecht nachdenken konnte. Beim Pokern konzentrierte ich mich mehr auf die Katze als auf das Pokern. So, jetzt wisst ihr wie es dazu kam, dass ich sehr viel Geld verlor.“ Bill Crey ging traurig und schluchzend mit James Hook nach Hause. Zuhause angekommen nahm Bill Fred in seine Arme und umarmte in traurig. „Ich hate mich so um dich gekümmert und jetzt gehst du einfach ohne dich zu verabschieden. Ich habe dich lieb mein Fred.“, schluchzte Bill. Er machte am nächsten Tag in ein Grab mit Grabstein in seinem eigenen Garten. Auf dem Grabstein steht „Fred gestorben 13.1.23“. Als er die Katze gerade ins Grab legen wollte, viel er ohnmächtig um und schlug seinen Kopf an einem grossen und schweren Stein an.

Plötzlich wacht Bill neben seinem Bett auf dem Boden auf und hat eine Beule am Kopf, denn er hat meinen Kopf an der Kommode angeschlagen. „Ach mein Kopf tut schmerzend weh. Oh? Dass habe ich anscheinend alles nur geträumt.“, sagt Bill. Dann klingelt es an der Haustür. Sein Freund James steht vor der Tür und jubelt freudig: „Glückwunsch du hast den Online Pokerwetbewerb von 2077 gewonnen!“ Immer noch verwirrt antwortet Bill stockend: „Wirklich?“ „Ja!“ „Nein!“ „Doch! Du hast gewonnen!“ „Juhu, ich habe gewonnen, ich habe gewonnen!“, so ging es den ganzen Tag weiter. Seine Katze, die nur im Traum gestorben ist, schnurrt den Tag noch schöner.