Klub der jungen Geschichten Das Portal in die Zukunft Kira Visvalingam, Kriens, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich ging näher und die Schranktüren schlugen auf. Das Licht wurde so hell, dass ich nichts mehr sah. Aus dem Nichts war ich in einer anderen Welt. Ich sah mich um und entdeckte einen schönen alten Ring, der vor mir auf dem Boden lag. Ich nahm ihn und zog ihn an.

Ich spürte eine kalte Biese, die mich streifte. Ich schaute mich an und bemerkte, dass ich so was ‘’Harry Potter’’ ähnliches trug. Ich erschrak, dass ich plötzlich so was an hatte. Schnell schaute ich mich noch einmal um, um zu schauen, ob sich etwas verändert hatte. Kurze Zeit später hörte ich eine seltsame Stimme hinter mir, die sagte: ,,Du musst die Auserwählte sein. Willkommen in der Zukunft. Du hast fünf Stunden Zeit, die Zukunft zu erkunden und Sachen auf zu schreiben, die dir in der Gegenwart helfen könnten’’, sagte der Roboter hinter mir. ‘’Okay’’, murmelte ich. Ich lief skeptisch durch die Strassen. Alle Häuser hatten Solaranlagen. Alle fuhren Elektroautos. Auf den Flyern stand, dass alle Automarken nur noch Elektroautos herstellen. Als ich weiter lief, kam mir ein grosser Schwarzer Hund entgegen. Auf einem Ohr hörte ich, wie der Hund mich an bellte. Auf dem anderen hörte ich eine Stimme, die mir das Hundebellen übersetzte. ,,Also kann man in der Zukunft mit Hunden sprechen und es gibt Roboter, die einem im Alltag helfen’’, sagte ich erstaunt.

Die fünf Stunden vergingen wie im Flug. Dann sah ich wieder dieses Licht und ich stand plötzlich im Schrank. Zehn Jahre später wurde ich Bundespräsidentin. Ich ging als erste Bundespräsidentin in die Geschichte ein. Ich habe alles, was ich aufgeschrieben habe, verwirklicht und bin erst Jahre später zurückgetreten. Ich bin nun zweiundfünfzig Jahre alt und schaue gerne auf den Tag zurück. Ich würde meine Geschichte so gerne allen erzählen, aber ich habe dem Roboter versprochen, es keinem zu sagen, aber jetzt weiss es die ganze Welt. Ich konnte die Welt im Positiven verändern und ich bin sehr stolz darauf. Der Ring wird mich immer daran erinnern.