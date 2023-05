Klub der jungen Geschichten Das Portal Elija Schnyder, Marbach, 5. Primar

(chm)

Das Portal

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Zuerst war ich ziemlich unsicher, doch ich überwand meine Angst und öffnete den geheimnisvollen Schrank mit einem Ruck. Was ich dann sah, liess meinen Atem stocken. In dem Schrank war ein kreisförmiges, flimmerndes Portal. Ich berührte es leicht. Plötzlich entstand ein Sog und ich flog durch das Portal. Alles war dunkel um mich herum. Es dauerte ein paar Minuten, bis ich wieder Licht sah und dann traute ich meinen Augen nicht. Denn vor mir lag eine Burg in die Ritter hinein ritten. Die Burg sah genauso aus wie in den Märchen. Ich wollte in sie eintreten doch die Wachen liessen mich nicht rein. Da hatte ich eine Idee. Ich wartete bis ein Ritter mit seinem Turnierpferd kam und versteckte mich unter dessen Decken. So konnte ich problemlos in die Burg gelangen. Von innen sah die Burg beeindruckend aus. Es hatte Reiter mit ihren Knappen, grosse Wachtürme und Tiere. Plötzlich fand ich ein grosses Goldstück. Ich hob es auf und legte es behutsam in meine Jackentasche. Dann ging ich an einen Essensstand und wollte mir einen Apfel kaufen. Als ich dem Verkäufer das Geld hinstreckte, welches ich in meiner anderen Jackentasche gefunden hatte, rief der Verkäufer einen Wachmann und der warf mich aus der Burg. Zuerst verstand ich die Welt nicht mehr. Dann fiel mir aber ein, dass ich ja Geld dabeihatte, mit dem man in unserer Zeit Sachen kaufen konnte. Der Verkäufer musste gedacht haben, ich wolle ihm Falschgeld andrehen. Irgendwie hatte ich nun doch etwas Angst und ging zum Portal zurück und wurde augenblicklich eingesaugt. Während der Fahrt freute ich mich wieder auf mein Zuhause. Doch als es wieder hell wurde war vor mir nicht mein Daheim, sondern ein Urwald. Ich war verzweifelt und lief planlos durch den verworrenen Dschungel. Auf einmal hörte ich ein Brüllen und erstarrte. Bäume fielen um und was ich dann sah liess mich in Ohnmacht fallen. Als ich wieder zu mir kam stand ein gigantisches Wesen vor mir. Auf den zweiten Blick erkannte ich, dass es ein ausgewachsener Tyrannosaurus Rex war. Ich rannte so schnell ich konnte in eine kleine Höhle und versteckte mich darin. Das riesige Monster kam direkt auf mich zu. Es gab nur noch eine Rettung, das Portal. Ich rannte und rannte bis ich es mit letzter Kraft erreichte. Als der Sog wieder begann, war ich beruhigt. Doch das änderte sich schnell wieder als ich wieder Licht sah. Vor mir lag eine scheinbar unendliche Wüste. Ich setzte mich auf den Boden und begann vor Erschöpfung zu weinen. Da sah ich etwas Glänzendes im Sand. Es war ein gross geratener Diamant. Ich betrachtete diesen wunderschönen Edelstein und legte ihn sorgfältig in die Tasche, in der einmal das Geld gewesen war. Welch ein glücklicher Fund. Natürlich suchte ich weiter und fand eine kleine merkwürdige Kanne. Ich rieb den Sand von ihr und plötzlich erschien eine merkwürdige Gestalt. Es war ein Lampengeist. Er sagte: « Du hast mich befreit und hast nun drei Wünsche. » Ich konnte es kaum glauben. Mein erster Wunsch war eine Villa mit einem Swimmingpool. Mein zweiter Wunsch war ein Pirl (ausserirdische Hunderasse). Und mein letzter Wunsch war ein nagelneues UFO. Ich verabschiedete mich vom Lampengeist und ging zurück zum Portal und stieg wieder ein. In meiner nächsten Welt war alles rot und es hatte Bewohner, die nur Beine, Arme und einen Kopf hatten. Als ich ohne Hoffnung vor dem Portal stand, entdeckte ich zwei Knöpfe an der Seite. Unter dem grünen stand «Heimreise» und unter dem blauen: «nächste Welt». Ich drückte auf den grünen Knopf und war augenblicklich wieder daheim. Was ich erlebt hatte, vergass ich alles. Denn wenn man mit diesem Portal reiste, wurde die Erinnerung an das Erlebte gelöscht. Viele Jahre grübelte ich darüber nach, wie das Goldstück und der Diamant in meine Tasche gekommen waren. Irgendwann verkaufte ich die Wertgegenstände und spendete das Geld für Arme.

Elija Finlay Schnyder 666 Wörter