Klub der jungen Geschichten Das rätselhafte Spukhaus Evin Odermatt, Dallenwil, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Denn nachdem wir uns gestritten hatten, bin ich weggezogen vom Land in die Stadt. Als ich dort ankam sah ich mein neues Haus, in dem ich von nun an wohnen sollte. Der erste Eindruck war schauderhaft.

Als der erste Schreck vorbei war, ging ich in das Haus. Ich packte meine Sachen aus und ging einkaufen. Dort fragte mich jemand, ob ich der sei, der in das Spukhaus eingezogen ist. Ich antwortete: «Ja, ich bin in das Haus eingezogen.» Dann kam etwas ganz Unerwartetes: Er begann mir eine Legende über das Haus zu erzählen in das ich eingezogen war.

Die Legende lautet: Als das Haus gebaut wurde, lebte dort ein alter Mann, der jede Nacht von Geistern heimgesucht wurde. Er zog nach etwa zwei Wochen wieder weg. Seither zog jeder, der dort gewohnt hatte nach genau zwei Wochen wieder weg, weil es dort anscheinend Geister gab.

Das konnte ich gut glauben, denn ich hatte ja auch einen Schreck bekommen. Ich verabschiedete mich vom Herrn und kaufte ein. Als ich zuhause ankam tat ich alle Einkäufe in den Kühlschrank. Dann ging ich ins Bett und es passierte das, was der Herr gesagt hatte, es erschienen plötzlich Geister. Ich hatte sehr viel Angst, als es plötzlich einen lauten Knall gab. Ein paar Minuten später kam die Polizei. Sie fragten mich, ob ich etwas habe, das explodieren könnte. Ich antwortete, dass ich nichts hätte. Die Polizei blieb noch eine halbe Stunde dann ging sie.

Am nächsten Tag ging ich in den Wald, als plötzlich ein Feuer ausbrach. Ich rannte um mein Leben. Dann kam schon wieder die Polizei und fragte, ob ich das Feuer ausgelöst hätte. Ich sagte, dass ich mit dem Feuer nichts zu tun habe. Doch sie glaubten mir nicht. Also musste ich die Polizei auf das Revier begleiten. Später durfte ich schliesslich mit einer Videokamera wieder gehen. Als ich zu Hause war baute ich die Videokamera ein. Am nächsten Morgen kam die Polizei. Sie hatten in der Übertragung eine Person gesehen, die verdächtig aussah. Nun begann die Verfolgungsjagd. Zuerst suchten sie Spuren. Nach nicht einmal fünf Minuten suchen hatten sie eine Spur. Schuhgrösse zweiundvierzig und es gab nur eine Person die Schuhgrösse zweiundvierzig trug. Die Polizei hatte schnell das Haus mit dem Verdächtigen gefunden. Es stellte sich heraus, dass der, der für den Spuk gesorgt hatte, der ist, der mir die Legende über das Spukhaus erzählt hatte. Seither ist es ruhig im Haus.

ENDE