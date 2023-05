Klub der jungen Geschichten Das Ritual Lana Mehmadagic, Root, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. „Ben, Zain, Paul kommt jetzt wir müssen doch eine grossartige Abschluss Reise finden“, sagte Kenny. „Ja, Ja gehen wir doch einfach nach Frankreich zum Eiffelturm“, rief Zain voller Freude. „Nee, wir sind keine 21-jährigen Instagram Blondinnen. Gehen wir etwas Männliches machen!“, sagte Ben. „Ja! Gehen wir Wandern in einem Wald“, sagte Paul fröhlich. „Gute Idee aber wo?“, fragte Zain. „Gehen wir nach Schweden, die haben grossartige Grosse Wälder“, sagte Paul. „Ben was findest du dazu“, fragte Kenny. „Ich finde es…Grossartig!“, sagte Ben lächelnd. „Super, Schweden ist schön und günstig, gehen wir jetzt noch ein bisschen Bier kaufen Paul komm mit“, sagte Ben. „Ok, wartet ihr Draussen“, sagte Paul. Sie gingen in den Laden und suchten ein Bier. Auf einmal kamen zwei Grosse Männer mit einer Pistole in den Laden und schrien die Kassiererin und Paul an. Ben verbergte sich hinter einem der Regale und wollte helfen, aber er hatte Angst. Paul schrie und sagte den Männern das sie aufhören sollten. Die Männer hatten das nicht gern und ein Schuss brachte ihn schon um. Die Männer rannten raus und Ben sass weinend dort, bis die Polizei kam. Er erklärte ihnen alles, was passiert war. Zain, Kenny und Ben gingen alle ganz ruhig und traurig nachhause. 6 Monate später befanden sie sich in Schweden auf einem Berg in der Nähe des Waldes. Sie klebten ein Bild von Paul auf einen Stein und lehrten Whiskey aus einem Flachmann auf den Stein. „Paul du warst der anständigste und netteste von uns allen und wir sind alle noch immer sehr traurig das du gestorben bist. Wir werden dich für immer vermissen und dich werden wir nie vergessen. Ruhe in Frieden. Amen“, sagten die drei und machten sich zurück zu dem Weg zum Wald. „Aua!“, schrie Kenny. „Kenny was ist jetzt los?“, fragte Zain. Kenny fiel an die Seite eines Steines und schnitt sich fest an seinem Bein. „Was sollen wir jetzt machen, wir sind bald beim Wald und versorgen dich dann bei unserem Camp ok?“, sagte Ben leicht genervt. Kenny hielt es fast nicht aus, aber sie kamen endlich beim Wald an und machten eine Pause. „Kenny komm jetzt wir müssen zur Hütte gehen damit wir schlafen können“, sagte Ben. Sie liefen weiter und eine Stunde später fanden sie die abgenutzte, hässliche und alte Holzhütte. „Wir sind hier nicht in einem Horrorfilm, oder?“, fragte Zain. „Ja, aber das ist die einzige mietbare Hütte, die ich finde, konnte und wenn sie euch nicht gefällt, könnt ihr von mir aus Draussen schlafen“, rief Ben. „Chill doch mal ein bisschen ich habe nur gesagt das diese Hütte gruselig aussieht“, sagte Zain erschrocken und ein bisschen genervt. Sie gingen rein und die Hütte stank sehr schlimm. „Ew, was ist das für ein Gestank“, rief Paul. „Ich glaube ich kotze“, schrie Zain. „Haha Jungs, es ist doch nicht so schlimm, geht euch doch einfach mal rumsehen ok?“, sagte Ben erleichtert. Zain ging nach oben und durch suchte die oberen Zimmer, Ben ging raus und suchte Holz für ein Feuer und Paul blieb im unteren stock. Zain schrie auf und Paul lief so schnell wie möglich zu ihm. „Was ist Zain?“, rief Paul, aber Zain antwortete nicht. „Was ist das…“, sagte Zain leise. Als Paul in das Zimmer schaute war dort ein Skelett von einem Elch, das Skelet wurde aber mit Menschen haut verziert und es gab blutige Zeichen überall auf seiner Haut. „Zain es fühlt sich nicht richtig an hier zu bleiben, sagen wir Ben das wir uns lieber auf den Rückweg machen sollten“, sagte Kenny. Ben kam nach einer weile zurück zu der Hütte. Zain und Kenny sprangen vor ihn und sagten ihm das es hier nicht sicher ist. „Irgendein Dämonisches-Ritual läuft hier und wir müssen so schnell wie möglich nachhause.“, sagte Zain erschrocken. „Aha ja, hört auf so Blödsinn verzählen wir sind nicht 10-jährige Kinder, die von allem Angst haben“, sagte Ben leicht komisch. „Bitte glaub uns, wenn du keine Angst hast, dann bleibe du hier ohne uns, weil wir wollen, hier nicht mehr sein“, sagte Kenny und fing an seine Sachen zu packen. „Ok von mir aus aber dann bleiben wir vor dem Wald Draussen, aber jetzt müssen wir wieder 2 Stunden laufen und den Weg kennen wir auch nicht deswegen vielleicht noch 4 Stunden und das nur weil Angsthasen seid“, sagte Ben und fing auch an seine Sachen zu Packen. Als sie raus aus der Hütte gingen schien der Wald viel grösser als er vorhin war. Sie gingen rechts und liefen dorthin 30 min und auf einmal sahen sie wieder die Hütte vor ihnen. „Wir liefen nicht wieder hierhin was ist das für ein Wald?“, sagte Zain. Langsam fing Ben an zu rennen. „Hey Ben, wo gehst du hin?“, fragte Kenny. „Ich geh schauen, ob es irgendwo einen anderen weggibt.“, schrie Ben. 20 min später Ben kam von der anderen Seite wieder angerannt. „Was wird aus uns passieren, wenn wir den weg nicht finden?“, sagte Kenny traurig. Und schon wieder kam ein lautes Brüllen aus dem Wald. Ein Grosses Monster oder auch Tier kam angerannt und brüllte währenddessen. Die Jungs schauten keinen blick zurück und rannten um ihr Leben. Sie rannten fast ganze 10 Minuten ohne Stopp. Kenny hielt es nicht mehr aus und bevor er wieder anfängt zu rennen holt ihn das ding aus dem Wald schon. Er schnaufte seine letzten schnaufe und verabschiedete sich von den Jungs, während er aufgefressen wurde von dem Monster. Das Monster lief zufrieden weg und Zain fing an zu schreien. „Nein, warum Kenny!“, schrie er. Das Monster drehte sich um und sah Zain wie er es anschreit. Keine Sekunde später jagte das Monster schon wieder die Jungs. „Zain, jetzt müssen wir wieder wegrennen!“, sagte Ben. Etwa 15 Minuten später hörte Zain auf zu rennen. „Ben… ich kann nicht mehr“, flüsterte Zain. Auch nicht 5 Sekunden später war Zain nicht mehr im Wald, sondern im Magen des Monsters. Ben war auf sich allein gestellt. Keine Hilfe, keine Freunde, keine Freude, einfach nur ganz allein. Er wollte aufgeben, aber keiner will lebendig von einem Monster gefressen werden, deswegen fing er an wieder sehr schnell zu rennen. Während er sich die Tränen aus dem Gesicht wisch sah er ein Licht. Es kam immer näher und Ben sah das es ein Ausgang war. Er rannte noch nie so schnell in seinem Ganzen Leben. Hinter ihm heulte das Monster während Ben nur lachte. „NA ENDLICH FREIHET“, schrie er vor Freude. Nach etwa einer Minute befand sich Ben am Ausgang. Während das Monster Ihm vom Wald zu sah tanzte er Fröhlich herum. Er sass hin. 10 Minuten lang war er dort nur am Beten für seine Freunde und danach machte er sich zurück auf den Weg nach London. Er freute sich sehr, doch war da ein schmerz zu spüren. „Wo sind meine Freunde…“ sagte er leise zu sich. Er wollte jetzt nicht wieder weinen. Er riss sich zusammen und ging zu der Polizei. Auf einmal nachdem, nachdem er die Geschichte allen erzählt hatte, wurde er von hunderten von Paparazzis umzingelt und jeder wollte ein Interview von ihm. Nach zwei Tagen beruhigte sich die Situation und er ging zurück in sein Heimat Land. Als er ankam hatten alle sehr viel Respekt vor ihm und er wurde behandelt, wie ein Superstar, aber trotzdem war er noch immer sehr traurig, weil was ist ein Leben ohne Freunde?