Klub der jungen Geschichten Das Schlaraffenland Tim Gasser, Ibach, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Doch alles der Reihe nach. Es war Dienstagabend, ich war gerade dabei meine Hausaufgaben zu machen, als meine Mutter rief: „Tom, kannst du bitte in den Keller gehen und ein paar Äpfel holen?!‘‘ Also ging ich in den Keller und holte ein paar Äpfel. Während ich wieder hochgehen wollte, sah ich einen alten staubigen und morschen Holzschrank. Aus dem Schrank kam ein helles Licht. Als ich in den Schrank hineinschaute, sah ich, dass dort eine Art Portal war, in das man reingehen konnte und irgendwo wieder rauskam! Ich schaute mich um und sah einen kleinen Zettel auf dem Boden liegen, auf dem mit krakeliger Schrift stand: „Dies ist der Weg ins Schlaraffenland, wenn du durch das Portal gehst, kommst du dorthin. Wenn du im Schlaraffenland bist, wird die Zeit in der normalen Welt gestoppt, viel Spass!» Sollte ich einen Blick hineinwerfen? Oder doch lieber hierbleiben?

Ich wagte es, einen Blick hineinzuwerfen. Ich ging durch die Rückwand, da drehte sich plötzlich alles. Um mich herum wurde es hell und gleichzeitig wieder dunkel, ich wurde fast seekrank, doch dann hörte es wieder auf und ich stand auf festem Boden. Ich war an einem ganz anderen Ort! Hier gab es Bäume aus Zuckerwatte, Flüsse aus Honig und es regnete Süssigkeiten! Ich war im Schlaraffenland, dachte ich. Plötzlich kam ein lebendiges Pommes auf mich zugelaufen! Es stotterte mit ängstlicher Stimme: „Du musst uns helfen gegen die Ketchuparmee zu kämpfen, sonst sind wir verloren!» Ich folgte dem Pommes und es führte mich in ein Dorf aus Fritteusen. Dort waren ganz viele Pommes, die schon auf mich warteten. Sie erklärten mir, dass sie im Krieg mit der Ketchuparmee seien. Die Ketchuparmee war enorm stark und sie glaubten keine Chance zu haben. Da hatte ich eine Idee, ich sagte zu den Pommes: «Ich weiss, wie wir die Ketchuparmee besiegen. Wir stopfen sie in die Fritteusen, bis sie schmelzen.» So machten wir es auch. Wir packten die Ketchuparmee mit den Armen und warfen sie in die Fritteusen und stellten sie auf Vollgas. So konnten wir die Ketchuparmee besiegen.

Die Pommes dankten mir tausendmal und wollten mich zum Pommeshäuptling ernennen. Ich erklärte ihnen, dass ich bald wieder gehen musste und sie wieder besuchen komme. Zum Abschluss machten wir ein grosses Fest. Danach kehrte ich zurück nach Hause, behielt das Erlebnis aber für mich. Immer wenn es bei mir Pommes gibt, vergeht mir der Hunger, denn wer weiss? Vielleicht sind es ja meine Freunde aus dem Schlaraffenland.