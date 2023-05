Klub der jungen Geschichten Das schöne fiese Geschenk Mara Damas, Ebikon, 5. Primar

(chm)

Das schöne fiese Geschenk

Ich stieg in den Keller, dort schien ein Licht aus dem Schrank, der seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich hasste mich dafür, dass ich immer, wen wir umziehen, zuerst den Keller erkunden muss. Langsam ging ich auf das pulsierende Licht zu. Ganz vorsichtig öffnete ich den Schrank. Mit einem gewaltigem Schrei sprang ich vom Schrank hin weg. Ich hatte mir das Knie aufgeschürft. AHHHHHHHHHHH! Ich starrte wie gelähmt auf das gelbweisse Licht das aus dem Mund der Mumie drang. Erst jetzt kapierte ich das sie auf mich zu wankte. HILFE! Doch niemand kam. Die Mumie war jetzt direkt vor mir. Ganz plötzlich packte sie mich am Hals. Ich schrie so laut ich konnte. Da sagte die Mumie «Opfere dich für deine Schwester Marie». Marie wurde vor die Mumie gestossen, die jetzt eine Schrotflinte in der Hand hatte. Sie wiederholte den letzten Satz. Marie quiekte «Lira, hilf mir!» Ich sagte: «Ja, ich opfere mich, aber lass Marie!» Ich stolperte direkt vor die Flinte der Mumie. Diese drückte ab. TÄRÄÄÄÄÄÄ ertönte eine Tröte. «HAPPY BIRSTDAY TO YOU» ertönten die Stimmen meiner Familie. Haha wie lustig sie hatten mich reingelegt. Ich dachte ich sterbe! Na wartet. Schnell fasste ich die Flinte, wieder ein: TÄRÄÄÄÄÄ und wieder Konfetti. Jetzt mussten alle lachen, sogar die Mumie, die wie sich herausstellte, Papa war.

ENDE