Klub der jungen Geschichten Das Schrank-Erlebnis Melina Medici, Hochdorf, 5.Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein blaues Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte, und ich wollte unbedingt wissen, was sich darin befand. Als ich den Schrank öffnete, düste ein blaues, leuchtendes Wesen an mir vorbei.

«Was bist du?», fragte ich.

«Blubbrri Blobbi», antwortete das blaue Wesen.

«Ich verstehe dich nicht!», gab ich zurück.

Da kam mir in den Sinn, dass ich einmal einen Tiersprachenübersetzer gebaut hatte, den ich jetzt holen ging. Übrigens bin ich eine Katze namens Tax und kann sprechen. Ich wohne in diesem Haus, aber meine Besitzer wissen nicht, dass ich eine sprechende Katze bin.

Als ich dann diesem blauen Wesen wieder eine Frage stellte, hörte ich, wie der Tiersprachenübersetzer seine Antwort übersetzte: «Ich bin Blobbi. Ich komme aus einem anderen Reich und brauche deine Hilfe.»

Ich fragte ihn: «Wobei brauchst du denn Hilfe?»

Der Tiersprachenübersetzer dolmetschte Blobbis Antwort: «Ich muss einen Edelstein finden, der in diesem Schrank sein sollte. Der Name des Edelsteins lautet Rubtarium.»

Genau einen solchen Rubtarium hatte ich doch in meiner Schlafdecke.

«Wieso brauchst du einen Rubtarium?», fragte ich ihn.

Der Tiersprachenübersetzer half wieder, seine Antwort zu verstehen: «Ich brauche ihn für meine Rückkehr in mein Reich. Der Rubtarium ist der Kraftstoff für mein Raumschiff.»

«Ich habe einen solchen Edelstein, den ich dir geben könnte, wenn ich dein Raumschiff anschauen darf», teilte ich ihm mit.

Blobbi nickte mir zu und ich wollte meinen Rubtarium aus meiner Schlafdecke holen gehen. Als ich meinen Edelstein berührte, gab es eine Explosion. Ein riesiges Rubtarium-Monster mit Armen und Beinen stand vor uns. Ich rannte schnell davon, aber Blobbi blieb stehen.

Ich schrie: «Komm da schnell weg Blobbi, das ist ein roter, gefährlicher Rubtagigatarium!»

Das Rubtagigatarium schüttelte Blobbi hin und her. Ich dachte an meinen blauen Vucha-Edelstein, der Rubtarium schmelzen kann. Ich bin schnell zu meiner Schlafdecke gerannt, habe das Vucha aus meiner Edelsteinsammlung genommen und bin wieder zum Rubtagigatarium geeilt. Mein Plan war es, mit dem blauen Vucha das rote Rubtarium-Monster zu besiegen. Also habe ich das blaue Vucha in seine Hand gesteckt. Es machte pfff, das Rubtagigatarium schmolz und es blieb ein kleiner Rubtarium-Stein zurück.

«Oh Blobbi!», rief ich.

«Tttt-Tax, iiiii-ich kann Menschensprache sprechen», stotterte Blobbi.

«Vielleicht liegt es an der Kraft des Rubtariums», vermutete ich.

Er hüpfte auf, tanzte hin und her zu seinem Raumschiff und ich bin ihm gefolgt.

«WOW», sagte ich, «dein Raumschiff ist ja riesig!»

Ich durfte das Rauschiff von innen betrachten und ich gab ihm wie vereinbart den Rubtarium.

Nun war es Zeit Abschied zu nehmen.

ENDE