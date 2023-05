Klub der jungen Geschichten Das schwarze Loch Brunnen, 4.Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank und sah ein schwarzes Loch. Ich überlegte kurz, was ich tun soll doch dann war die Neugier zu gross und ich sprang mit einem grossen Satz in das schwarze Loch. Alles drehte sich immer schneller und schneller. Dann war es wieder still, totenstill. Ich stand an einem anderen Ort. Es hatte viele Bäume und Blumen. Neben mir war eine kleine Katze. Die Katze sagte: Hallo. Ich erschrak. Noch nie hatte eine Katze mit mir gesprochen. Ich fragte die Katze: Kannst du mit Menschen sprechen? Ja, das kann ich, antwortete die Katze. Da fragte ich sie: Kannst du mir helfen wieder nach Hause zu kommen? Ja, am besten machen wir uns gleich auf den Weg, sagte die Katze Ich war einverstanden und wir liefen los. Nach kurzer Zeit erreichten wir ein kleines Haus. Das ist das Haus von meinem Freund, dem Hasen, erzählte die Katze. Klingle mal bei ihm, vielleicht ist er ja hier. Kaum hatte die Katze geläutet ging auch schon die Tür auf. Hallo Katze, sagte der Hase. Hallo Hase, ich habe noch meinen neuen Freund mitgebracht, sagte die Katze. Kommt rein, sagte der Hase und wir gingen hinein. Im Haus hatte es 4 Stühle und ein kleiner runder Tisch. Setzt euch, sagte der Hase. Wir setzten uns je auf einen Stuhl und der Hase servierte uns je ein Stück leckeren Zitronenkuchen. Nach dem Essen mussten ich und die Katze wieder auf den Weg. Als wir den Wald erreichten sahen wir einen Bären. Die Katze sagte: Der Bär ist stärker und schneller als wir. Wir müssen etwas tun. Ich überlegte und überlegte und hatte einfach keine Idee. Der Bär kam immer näher und näher. Als er noch wenige Meter vor uns stand hatte ich eine Idee. Ich nahm meinen Honig Farmer aus der Tasche und warf ihm dem Bären vor die Füsse. Dieser war begeistert und ass den Riegel. Schnell liefen wir davon. Wir stoppten erst wieder auf einer Wiese mit einem kleinen Teich. Ich fragte die Katze: Gehen wir eine Runde in den Teich baden? Ich habe nämlich sehr heiss. Da antwortete die Katze: Du kannst gehen, ich schau dir lieber zu. Ich habe nämlich nicht so gerne Wasser. Ich war einverstanden und sprang in den Teich. Der Teich war nicht sehr tief. Ich tauchte bis zum Grund. Da traute ich meinen Augen nicht. Da war so ein schwarzes Loch wie im Schrank gewesen. Ich tauchte wieder hoch und erzähle davon der Katze. Die meinte, ich soll ins Loch springen. Ich wollte wieder nach Hause. Ich verabschiedete mich von der Katze und tauchte wieder zum Grund runter und sprang ins schwarze Loch. Es drehte sich wieder alles schneller und schneller. Dann war es still, totenstill. Ich stand wieder im Keller. Schnell verliess ich den Keller und ging hoch in mein Zimmer. Meinen Eltern erzählte ich lieber nichts davon, sonst hätten sie sich nur unnötig Sorgen gemacht. Und wenn ich nicht gestorben bin, dann lebe ich noch heute.