Klub der jungen Geschichten Das Schweigen der Schatzsucher Lilith Zurbuchen, Cham, 2. Sek

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Bevor ich hier weiterfahre, gibt es ein paar Dinge, die ihr wissen müsst. Ich heisse Alexandra und wohne mit meinen Zwillingsbrüdern auf einem Hausboot am Fluss. Als unsere Eltern starben, lief alles aus dem Ruder. Wir wuchsen zwar mit dem Gedanken, dass sie eines Tages nicht von ihrer Expedition zurück kommen auf, doch als es dann geschah, traf es uns härter als gedacht. Unsere Eltern haben uns nichts ausser einer Schatzkarte hinterlassen.

Wir hatten nichts zu verlieren, also machten wir uns auf den Weg. Lange liefen wir suchend durch den düsteren Wald, bis wir endlich einen Eingang in einen unterirdischen Raum fanden. Sofort stützten wir uns ins Dunkel. Dank der Leiter war das nicht allzu schwierig. Auf einmal standen wir vor dem Schatz. Jack war ausser sich und auch Lewis und ich konnten es kaum fassen. Schnell versuchte Jack die schwere Holzkiste nach oben zu bringen. Lewis und ich gingen ihm zur Hand. Doch plötzlich hörten wir, wie unter unseren Füssen die Leiter zusammenbrach. «Lass es Jack, es hat keinen Sinn», sagte ich enttäuscht. Widerwillig stiegen wir hoch. Wir waren froh, dass uns die Leiter noch tragen konnte.

Da standen wir nun, den Schatz vor der Nase, doch wir waren unfähig ihn hochzuholen. Jack wollte uns überzeugen nochmals mit ihm hinunterzuklettern und es zu versuchen. Lewis und ich willigten nicht ein, doch Jack konnte es nicht lassen. Langsam und unsicher stieg er die wackelige Leiter hinunter. «Lass das», schrien Lewis und ich. Doch auch alles schreien half nichts. Ein dumpfer Aufprall verriet uns, dass wir nicht nur unsere Eltern, sondern nun auch unseren Bruder an den Schatz verloren hatten. In diesem Moment schworen Lewis und ich, niemals mehr nach einem Schatz zu suchen. Ebenfalls schworen wir einander, kein Sterbenswörtchen über den Schatz zu verlieren. Wir wollten dieses Geheimnis mit in unser Grab nehmen.

Wer weiss, vielleicht liegt der Schatz noch heute dort unten und wartet darauf, dass du ihn hoch holst.