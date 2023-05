Klub der jungen Geschichten Das seltsame Bild Lena Müller, Büron, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Bevor ich den Schrank öffnete, holte ich meinen grossen Bruder Livio. Wir gingen langsam auf den Schrank zu. Livio öffnete den Schrank langsam auf. Ich hätte etwas anderes erwartet. Im ersten Moment traute ich meinen Augen nicht. Vor mir war eine wunderschöne Gegend mit einer blauen Strasse die weit, weit nach hinten führte. Neben der blauen Strasse waren ungewöhnliche Tiere. Ich und Livio gingen in den Schrank hinein. Als wir drinnen waren, knallten die Schranktüren hinter uns zu. Ich erschrak. Ich und mein Bruder spazierten die Strasse entlang und schauten uns um. «Was denkst du wo wir sind?», fragte ich meinen Bruder. «Ehrlichgesagt, keine Ahnung», antwortete Livio ahnungslos, «aber ich finde es mega schön hier». Kurz darauf sahen wir ein kleines buntes Haus, dass eine kleine Tür und zwei rosa Fenster besass. Wir rannten zu dem kleinen Haus. Wir huschten durch die kleine Tür, bei der ich sogar den Kopf etwas runter heben musste.

Als wir da drin waren, sahen wir drei Türen. Eine pinke, eine gelbe und eine grüne Tür. Schliesslich haben wir beschlossen, dass wir bei einer reingehen werden. Wir haben uns für die zweite gelbe Tür entschieden. Vorsichtig gingen wir hinein. Zuerst Livio, dann ich.

Es blendete uns fest. Wir waren nämlich auf einem sonnigen Strand gelandet. Wir marschierten den Strand entlang. Einige Zeit später blieb ich vor Schreck stehen, denn etwa siebzig Meter vor Livio und mir war ein kleiner gestrandeter Baby Wal, der nicht mehr ins Wasser zurückkam. Wir rannten so schnell wir konnten zu dem Wal. Wir wollten den Wal mit voller Kraft ins Meer schieben doch, leider funktioniert es nicht. Doch dann kam Livio eine Idee. Er hat mal eine Sendung gesehen, wie man ein gestrandeter Wal oder allgemein Tiere zurück ins Wasser helfen kann. «Schwester Herzchen, suche irgendetwas wo man Wasser reinfüllen kann und etwas rutschiges Langes, ähnlich wie ein Teppich», sagte mein Bruder aufgeregt. Ich rannte los. Zum Glück war in einer Ecke gerade ein hölzerner Kessel. Ich rannte zurück zu Livio und überreichte ihm den Kessel.

«Sehr gut, nun brauchen wir nur noch diesen Art Teppich» sagte Livio. «Livio, schau mal, dort drüben im Meer schwimmt doch irgendetwas» rief ich. Darauf Livio: «Bleib du hier bei dem Wal und befeuchte ihn mit Wasser!». Livio rannte so schnell er konnte zu diesem rot leuchtenden Teppich. Er nahm diesen rutschigen Teppich unter den Arm und schwamm zurück. «Ok, nun müssen wir ein Loch rund um den Wal machen», sagte Livio. Wir buddelten so schnell wir konnten ein Loch. Dann hat Livio diese rote Matte hinter dem Wal Richtung Meer ins Wasser hingelegt. «Gut, nun brauchen wir nur noch etwas Wasser für auf die Matte», rief Livio mir zu. Ich holte im Meer Wasser und leerte es auf die Matte. Dann mussten wir nur noch stossen und stossen und…Endlich haben wir es geschaft. Der Wal war drin. Erleichtert legten wir uns auf den Boden. Zehn Minuten später schliefen wir ein. Plötzlich flüsterte eine sanfte Stimme. «Guten Morgen mein Schatz», sagte meine Mutter.

Als wir am Tisch sassen fragte ich, was Livio geträumt hat. Tatsächlich hat er das gleich geträumt wie ich.

Am Mittag nach der Schule rannten ich und Livio in den Keller und öffneten vorsichtig den Schrank. Naja, leider war nichts da, aber warte hier ist doch irgendetwas. Als ich es auf hob, sah ich meinen Bruder und mich mit dem Wal auf einem Foto. Was für ein seltsamer Traum.