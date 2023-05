Klub der jungen Geschichten Das seltsame Buch Leandro Muff, Gunzwil, 1. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hat. Neugierig ging ich näher und spürte wie mein Herz schneller schlug. Der Schrank war alt und verstaubt und ich hatte keine Ahnung was ich darin finden würde.

Als ich die Tür öffnete, fiel mir ein verstaubtes Buch in die Hände. Es hatte einen alten, abgenutzten Ledereinband und goldene Buchstaben auf dem Cover, die den Titel «Das Geheimnis des Hauses» zeigten. Ich war überrascht, denn ich hatte keine Ahnung, dass meine Familie jemals ein Buch wie dieses besessen hatte.

Ich öffnete das Buch und begann zu lesen. Es war eine Geschichte über ein altes Haus, das von einer Familie bewohnt wurde die von einem dunklen Geheimnis umgeben war. Die Geschichte war so fesselnd, dass ich stundenlang in diesem Schrank sass und las.

Als ich schliesslich das Buch beiseitelegte, bemerkte ich, dass der Raum um mich herum dunkler geworden war. Ich sah mich um und stellte fest, dass ich den Überblick über die Zeit verloren hatte. Plötzlich hörte ich ein Geräusch das von ausserhalb des Schrankes zu kommen schien. Ich zuckte zusammen und fragte mich, ob ich nicht allein im Keller war.

Dann hörte ich Schritte, die sich näherten. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also kroch ich tiefer in den Schrank und versuchte mich zu verstecken. Aber es war zu spät die Tür des Schrankes wurde aufgerissen und ich wurde geblendet von dem Licht das hereinschien.

Es war meine Mutter, die mich fand. Sie hatte sich Sorgen gemacht, weil ich so lange im Keller verschwunden war. Ich versuchte ihr zu erklären, was ich gefunden hatte aber sie schüttelte nur den Kopf und sagte, dass ich zu viel Fantasie hätte.

Ich verliess den Keller und nahm das Buch mit mir. Ich war besessen von der Geschichte und begann in jeder freien Minute weiterzulesen. Aber je mehr ich las, desto mehr erkannte ich, dass die Geschichte des Hauses und meiner Familie auf unheimliche Weise miteinander verknüpft waren.

Ich hatte das Geheimnis des Hauses gefunden, aber es war kein Geheimnis, das ich jemals wollte entdecken.