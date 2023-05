Klub der jungen Geschichten Das seltsame Licht Simea Heinzer, Altdorf, 5b (Primar)

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich trat näher und bewunderte das schöne Funkeln. Weil ich ein neugieriges Mädchen bin, konnte ich nicht anders und öffnete die Tür, die laut quietschte. Ich traute meinen Augen nicht, denn im verstaubten Schrank lag ein grosses Stück Gold, das in einem roten Tuch eingewickelt war. Ich griff nach dem Gold und trug es die Treppe hoch ins Wohnzimmer. Meine Mutter und mein Vater lagen auf dem Sofa. «Gibt’s was?», fragte mich meine Mutter. «Ja… als ich vorhin unten im Keller war, lag im Schrank ein Goldklumpen», antwortete ich schüchtern. «Wieso liegt denn dort Gold? Das müssen wir aber schnellstens zur Polizei bringen!», befahl meine Mutter. Ich griff nach meiner Jacke und zog sie an. Solea, meine Zwillingsschwester kam aus ihrem Zimmer und stieg in unser schwarzes Auto. Solea hat wahrscheinlich gelauscht, sonst wüsste sie nicht, dass wir zum Polizeirevier fahren. Wir anderen stiegen ebenfalls ins Auto und fuhren los. Zehn Minuten später waren wir da. Solea und ich stiegen aus dem Auto und spazierten mit dem Gold in unseren Händen zur Eingangstür, die sich automatisch öffnete. Ein Polizist mit blonden Haaren kam auf uns zu. «Hallo, kann ich etwas für euch tun?» fragte er. «Ja, wir haben vorhin in unserem Keller Gold gefunden und wollten es hier abgeben», antwortete Solea. Sie überreichte das Gold dem Polizisten, der es kurz betrachtete und dann sagte: «Eure Eltern sind vorläufig festgenommen, denn gestern wurde genau dieses Gold gestohlen. Wo sind denn eure Eltern?» «Sie sind draussen, aber das würden sie niemals tun», sagte ich mit nassen Augen. Der Polizist legte das Gold auf den Teppich, ging nach draussen und nahm unsere Eltern fest. Wir konnten gar nicht zuschauen. Deswegen rannten wir beide schluchzend aus dem Revier direkt zu unserer Freundin Malin. Sie rief uns herein und wir erzählten ihr die ganze Geschichte mit dem Gold. «Ok, gehen wir zum Polizeirevier und suchen dort auf dem Gold nach Fingerabdrücken?», fragte Malin. «Ja, das klingt gut», antwortete Solea. Wir rannten alle die Tür heraus und zurück zum Revier. Zum Glück lag der Goldklumpen immer noch dort auf dem Teppich. Malin griff nach dem Fingerabdruckpulver in ihrer Hosentasche, bepinselte damit das Gold und machte davon ein Foto. «Jetzt kommt mir etwas in den Sinn, wir haben einen Verdächtigen. Markus, der unser Auto kaufen wollte. Er hat sogar ein Motiv. Er will, dass unsere Eltern überführt werden und wir allein zuhause sind. Damit er unser Auto stehlen kann», sagte ich. «Ja, stimmt», stimmte Solea mir zu. «Gehen wir zu Markus nachhause, der neben uns wohnt und schauen nach Fingerabdrücken», sagte Malin. Die anderen nickten eifrig und stürmten aus dem Polizeirevier zur Nachbartür von Malins Haus. «Gehen wir einfach herein?», fragte ich. «Ja, er ist eh nicht zuhause.», antwortete Malin. Wir öffneten die Tür, die nicht abgeschlossen war und traten in die dunkle Wohnung. «Da auf dem Schuh ist ein Fingerabdruck. Ich nehme ihn auf», sagte Malin und überpinselte den Schuh mit dem Grafitpulver. «Er stimmt mit dem anderen Fingerabdruck überein», hörte ich Soleas Stimme freudig. Malin, Solea und ich gingen aus der Tür und liefen wieder zum Polizeirevier. «Unsere Eltern sind unschuldig. Markus war es!» «Habt ihr denn auch Beweise?», fragte uns ein Polizist lachend. «Ja, klar», antwortete ich und überreichte dem Polizisten die Fingerabdrücke. «Wow, gute Arbeit Kinder, eure Eltern sind natürlich wieder freigelassen», sagte er. «Dürfen wir zu ihnen?», fragte ich. Er nickte und wir gingen zu Mama und Papa. Sie umarmten uns und wir alle fuhren danach mit dem Auto nachhause.