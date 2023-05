Klub der jungen Geschichten Das Süssigkeiten Labor Jeroen Schärer, Kriens, 6. Primar

«Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.» Der Satz mit dem alles enden wird (nur so damit ihr nicht hinten nachschauen müsst). Aber jetzt die Geschichte. Mr. James das Gummibärchen sass auf einem Sessel aus feinster Schokolade, als gerade die Tür aufsprang. Ein anderes Gummibärchen meldete sich als: «Oberster Spion rote Truppe!» «Ah ich habe dich erwartet, hast du die Gummischlangen ausgelauscht?», fragte Mr. James. «Ja und ich habe schlechte Neuigkeiten erfahren. Sie haben vor, morgen anzugriefen.», antworte der Spion. «Oh nein», klagte Mr. James, «aber das war zu erwarten die schleichen ja schon lange um Zuckerhausen herum. Wir müssen zu ihnen um zu verhandeln und das bevor sie angreifen!» Am nächsten Tag marschierten Mr. James und die gesamte Gummibärchenarmee los. Es dauerte eine Weile doch dann sahen sie die Stadt Schlangenhausen. Die Gummischlangen wollte gerade los marschieren um die Gummibärchen anzugreifen. Mr. James wollte gerade verhandeln, doch die Gummischlangen liesen nicht mit sich reden, sie griffen zu ihren Schwertern und kamen mit wildem Geschrei auf die Gummibärchen zu. Doch kurz bevor die Gummischlangen die Gummibärchen angreifen konnten gab einen Ruck durch die Süssigkeitenpackung und sie wurde geöffnet. Allen verschlug es für kurze Zeit die Sprache doch dann schrie Mr. James panisch: «Schnell alle zur Ostwand, wir müssen versuchen sie aufzuschneiden!» Die Gummibärchen gehorchten sofort und rannten zur Ostwand und weil auch die Schlangen nicht besseres wussten folgten auch sie. Doch jetzt trat eine Hand zum Vorschein, alle schrien und machten sich daran die Wand mit ihren Schwertern aufzuschneiden. Die Hand kam immer näher doch dann hatten sie es geschafft und landeten im Paradies wo es genug Platz für alle hatte: im Süssigkeitenlabor. Ein paar Stunden später, wieder bei den Menschen kam ein Professor ins Labor um nach seinen zum Leben erweckten Gummibrächen zu sehen. Er lief auf die beiden Angestellten zu, denen er die Verantwortung gegeben hatte und fragte sie: «Wo sind die lebenden Süssigkeiten?» Kurzes Schweigen, doch dann sagte der eine: «Sie sind ausgebüxt in unserer Handtasche. Dabei waren wir uns absolut sicher, dass nichts passieren kann, leider zu sicher.»