Klub der jungen Geschichten Das Süssigkeitenland Amélie Steinmann, Steinhausen, 4. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich schnappte mir die Wasserflasche und rannte schnell wieder hoch ins Wohnzimmer. «Alles gut, Schatz? Du siehst aus, als hättet du einen Geist gesehen», sagte meine Mutter. «Ah, ja, mir geht’s gut. Wir haben doch diesen goldbraunen Schrank mit den vergoldeten Griffen?» «Ja, er ist ein Erbstück.» «Was hat es mit dem Schrank auf sich?», fragte ich in der Hoffnung mehr über das Leuchten herauszufinden. «Eigentlich nichts, wieso fragst du?» «Nur so», antwortete ich und ging in mein Zimmer. Hatte ich mir all das nur eingebildet? Eins wusste ich, ich musste dort noch einmal hin.

Am nächsten Tag besuchte mich meine beste Freundin. Ich erzählte ihr von meinem Kellererlebnis. «Vielleicht war etwas dort drin, was geglänzt hat», meinte sie. «Ich weiss nicht, der Schein war extrem hell, fast schon weiss.» «Okay, dann schauen wir nach.» «Denkst du?» «Ja!»

Keine Ahnung, wie Viktoria es schaffte mich zu überreden nochmals in den Keller zu gehen. Wir gingen wie gesagt in die Höhle des Löwen. Klick, ich schaltete das Licht an. Auf einmal leuchtete der Schrank in allen Farben des Regenbogens und das Licht war plötzlich ein Oval, das ungefähr ein Meter gross war. Uns beiden klappte die Kinnlade herunter. «Das ist das Portal!», rief ich. Meine Freundin schaute mich an, ich schaute zurück. Wir beide wussten, rein da! Dann sprangen wir.

«Hoppla!», rief ich. Meine Freundin und ich waren auf einer Wiese gelandet, die erstaunlich weich war. Ich blickte auf, überall waren Bäume aus Marzipan und die Blätter aus Lollis. Viki staunte noch mehr als ich. «Kneif mich!», sagte ich baff. «Okay», sagte sie und kniff mich. «Aua! Das meinte ich nicht im Ernst!» «Ich weiss, sagte meine Freundin schadenfroh.

«Hallo», sagte eine unbekannte Stimme. Wir drehten uns um und sahen eine unbekannte Kreatur. «Ahhh!», rief ich, doch Viki sagte etwas Schlaueres: «Wir kommen in Frieden.» Der Zwerg bedeutete uns, dass wir ihm folgen sollten. Da wir sonst auch nichts tun konnten, folgten wir ich. Der Himmel war blau und die Sonnenstrahlen kitzelten mich. Plötzlich hielten wir an. Vor uns stand ein riesiger Vogel, der doppelt so gross war wie ein erwachsener Mensch, mit pinkblauen Federn und einem lilafarbenen Schnabel. Der Zwerg zeigte auf den Vogel und stieg auf seinen Rücken. Meine Freundin setzte sich hinter den Unbekannten! Mir blieb nichts anderes übrig als mich auch auf den Riesenvogel zu setzen. Kaum sass ich, flog der Vogel inklusive Viki, dem Zwerg und mir los. Der Boden war in wenigen Sekunden tief unter uns. Die Bäume waren knallgrün, ein kleiner Bach zog sich durch die Landschaft.

Doch auf einmal wurde der Himmel dunkler und auf meinen Kopf fiel etwas Hartes, ein Bonbon – es regnete Süssigkeiten! Meine Freundin schmunzelte. Wir schnappten uns so viele Bonbons wie möglich und genossen den Flug.

Ich blickte nach unten und sah ein etwa ein Meter grosses Oval. Es erinnerte mich ein bisschen an … «Das Portal!» rief Viki. Dann fielen wir. Ich schlug auf den kalten Kellerboden auf. Viki, die sich schon aufgerappelt hatte, grinste und lutschte an einem Bonbon. Das war ein süsses Erlebnis.