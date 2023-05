Klub der jungen Geschichten Das tödliche Labyrinth Joshua Meier, Büron, 6. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen konnte. Leider zu sicher. “Mama», rief ich aus dem Keller. “Hast du die Ballons gefunden? ”Ja”, antwortete meine Mama. Heute war ein Tag, der gefeiert werden musste. Die Ferien hatten angefangen. Kein Kind war glücklicher als ich. Immerhin waren Osterferien fast die besten Ferien. Genügend Schokolade und herrlicher Sonnenschein. Besser ging es nicht. Der erste Ferientag: Ich beschloss, mit meinen Freunden in den Wald zu gehen. Wir spielten und hatten keine Ahnung, welche prekäre Situation uns bevorstand. Wir sassen im grünen, saftigen Gras, als mein Freund Joe plötzlich einen verrosteten Deckel entdeckte. Wir konnten nicht widerstehen. Vorsichtig hoben wir den Deckel an. Und ab hier begann das Schrecklichste, was einem je passieren kann. Als wir den Deckel angehoben hatten, kamen unzählige Ratten und Fledermäuse unter dem Deckel hervor. Wir erschraken. Als wir uns wieder beruhigt hatten, starrten wir in ein schwarzes, muffiges Loch. Wir schauten uns an und beschlossen, hinunterzugehen. Wir kletterten eine alte, verrostete Leiter hinab. Als wir endlich auf festem Boden standen, schauten wir uns ängstlich an. Überall flackerten Öllampen, aber man konnte nicht viel sehen, weil die Lampen nur schwach leuchteten. Ich fragte mich, wieso die Ratten weggerannt waren. Eigentlich mögen Ratten solche Orte wie diesen hier. Und wieso sind hier Öllampen? Fragen über Fragen. “Unglaublich, was man so alles in Kanälen findet”, sagte Joe. Joe hatte nämlich ein Radio entdeckt, aus dem leise Musik herausdrang. Wir gingen weiter, als plötzlich der Deckel zuknallte. Wir rannten schnell zurück und wollten den Deckel öffnen, doch es war hoffnungslos. Jetzt wussten wir, dass wir ein Problem hatten. Fred, mein anderer Freund, entdeckte Ketchupspuren. Fred hob die Augenbraunen und sah uns an. In dem Moment hatte ich das Gefühl, dass wir alle an das Gleiche dachten. Mir wurde übel und mich packte die Angst. Wir wollten so schnell wie möglich aus dem Labyrinth entkommen. Aber das war leichter gesagt als getan. Wir wussten nämlich nicht, wohin wir sollten. Es gab tausend Gänge. Plötzlich hörten wir dumpfe Schritte, die schnell deutlicher wurden. Was nichts Gutes verhiess. Die Schritte kamen immer näher. Wir gingen auf die Knie und machten uns auf alles gefasst, was kommen könnte. Auf einmal sagte eine Stimme: “Was macht ihr da?” Wir erhoben unsere Köpfe und erblickten einen Mann Mitte 30. Der Mann sagte: “Schon gut, ich tu euch nichts.“ Wir glaubten ihm und fragten, wie er überhaupt hier hineingekommen sei. Der Mann sagte, dass er ein Kind war, und mit einem Freund spielte, als er plötzlich einen verrosteten Deckel erblickte. Er öffnete ihn und stieg in das Loch. Sein Freund ebenfalls. Bis jetzt kam er nicht mehr hinaus. Ich unterbrach ihn und sagte: “Und was ist mit ihrem Freund?” “Der ist tot.” “Und jetzt? “, fragte ich. “Tja, jetzt müssen wir warten, bis uns jemand rettet. Denn der Deckel hat einen Mechanismus, den man nur von aussen öffnen kann.” Ich hatte fürchterliche Panik und lief im Kreis. Plötzlich blendete mich ein gleissendes Licht. Ich rieb mir die Augen und merkte, dass die Sonne über die Bäume hinwegschien. Zugleich merkte ich auch, dass ich das alles nur geträumt hatte. Neben mir im Gras lagen meine Freunde Joe und Fred.