Klub der jungen Geschichten Das Traumland Alessia Viera Alegre, Zug, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand

mehr geöffnet hatte. „Vielleicht brennt noch eine Glühbirne, schauen wir mal“. Ich öffnete den Schrank ich sah nichts für lange Zeit, bis ein Schimmer von der Schrankwand kam. Ich hatte mich gewundert, da es ja nichts Magisches gibt, doch dann erinnerte ich mich dann, was mir meine Grossmutter immer sagte: „Denk dran es gibt mehr als du denkst zwischen Himmel und Erde“. Dann Wuste ich es gibt Magie ich schaute, ob man die Wand rausnehmen konnte. Ich probierte es aus und es ging. Das, was dahinter gewesen ist war hatte mich verzaubert ganz goldig, hell und schimmernd. Vielleicht kann man vorsichtig die Hand durchstrecken? ich probierte es aus und Tatsache es war ganz komisch ich wurde hineingezogen! Es fühlte sich komisch an wie bei einem Portal. Dabei vergass ich, dass ich Kartoffeln holen wollte. Zu spät ich war durch das Portal alles war einen Moment lang dunkel, bis ich mich auf einer Wiese wieder fand. Ich sah ein Mädchen, das ganz komisch aussah, sie hatte… F-lü F-lü Flügel🙀. Ich hatte auch Flügel!! „Hallo du“, sagte sie „wer bist du“?! „Ich ehem bin, Mein Name ist 12…… und ich meine ich heisse Alyssa und bin 12 und du“? Ich bin 23‘875 Jahre alt und heisse Blossom Pollenhill und komme aus der Blütenale und du kommst du aus der Sonnenweide“? „Nein Sorry ich komme aus Orlando das ist in den USA.“ „Oh ok, ich dachte, denn es ist jemand neues dort und der ist sehr komisch, ich habe Angst, dass der Böse ist.“ Ich sagte, dass das vielleicht so ist aber dann wuste ich nicht mal, wo ich war, und bekam Panik. „Blossom, wo bin ich eigentlich“? fragte ich neugierig. „Alyssa, du bist in Rikoka Hills, hier eine Karte.“ Sie gab mir die Karte mit dem Auftrag Merlin zu finden, doch ich sagte ich müsse zurück, da sich meine Eltern Sorgen machen würden. Blossom sagte das die Zeit still steht in Filaria (So heisst das Land). Ich sagte dann schliesslich ok ich tue es. „Hier die Karte“ „Oh es ist auf Filarisch und Filarische Zeichen sind nicht einfach aber hier ich kanns dir aufschreiben.“ A=B=C=D=E=F=G=H=I=J=K=L=M=N=O=P=Q=R=S=T=U=V=W=X=Y=Z=

So ging es weiter, ich wahr aufgeregt, weil ich Merlin finden musste und so musste ich durch Täler und Berge laufen wo es Kreaturen die ich noch nie gesehen hatte. Bis ich in Great Faily Fountain angekommen war da wusste ich gar nicht warum ich überhaupt Merlin finden musste. Ich war da vor dem Schloss von Merlin ich konnte es kaum glauben bis ich vor ihm stand und er war so nett und lustig. Ich fragte: „Merlin wieso bin ich bei dir?“ er sagte: „Ich gebe dir etwas weil du die Auserwählte bist“ Was ich war die Auserwählte. Er gab mir etwas was wie ein Fläschchen mit Blüten aussah. „Es sind Wunschblüten, du kannst dir Alles wünschen.“ So schnell ich in Filaria war, so schnell war ich Zuhause im Keller und ich wusste das ist nicht das Letzte mal, dass ich in Filaria war. Was ich nicht wusste, dads mich diese böse Person bis Nachhause verfolgt hatte…