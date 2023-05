Klub der jungen Geschichten Das Traumland Amanda Bürklin, Wolhusen, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich öffnete den Schrank und ging dem Licht entgegen. Ich fiel in die Tiefe. Als ich hart auf dem Boden aufschlug, wurde mir kurz schwarz vor Augen. Als ich die Augen wieder öffnete, hüpften kleine hellblaue Gestalten auf pinken Spiralen herum. Eines fiel besonders auf. Es war heller, und war auch ein wenig kleiner als die anderen. Es fing an zu reden und sagte: “Hi, ich bin Mira wie geht es dir?” daraufhin antwortete ich: “Mir geht’s ganz gut. Schön dich kennenzulernen Mira, ich bin Sunny.” Ich rappelte mich auf. “Wo bin ich hier?» fragte ich Mira. “Im Traumland”, antwortete sie. Daraufhin fragte ich: “Aber wie komme ich wiederdahin zurück, wo ich hergekommen bin?” Ein anderes hüpfendes Wesen antwortete nach einiger Zeit: “Es gibt eigentlich nur einen Weg zurückzukommen”. “Und... welcher wäre das?» fragte ich. “Vor langer Zeit gab es einmal einen Spiegel. Dieser Spiegel war im Besitz eines sehr hinterlistigen Königs. Dieser Spiegel erfüllte Wünsche. Der König wünschte sich die verschiedensten Sachen. Irgendwann zersprang der Spiegel. Der König war extrem wütend. Er befahl seinen Dienern, dass sie die Scherben des Spiegels im ganzen Land verteilen sollen. Es sind insgesamt sieben Scherben, die im Ganzen verteilt wurden. Wenn man alle sieben Scherben wieder zusammen in den Rahmen ein setzt, kann man sich etwas wünschen”, sagte Mira. “ Na toll und wie finde ich diese ganzen Scherben?” fragte ich. “Es gibt eine alte Karte, die der König angefertigt hatte, um die Scherben wieder zu finden, falls er sie nochmals braucht”, sagte ein weiteres Wesen. “Und wo ist diese Karte jetzt?”, fragte ich langsam, aber sicher genervt. “Du hast Glück. Die alte Karte ist jetzt in unserem Besitz”, antwortete Mira. “Endlich mal eine gute Nachricht”, sagte ich erleichtert. “Mira, begleitest du mich auf die Scherbenjagd?”, fragte ich Mira. “Ja, ich würde dich gerne begleiten”, sagte Mira mit einem Lächeln. Am nächsten Tag suchten wir uns einen Weg auf der Karte und liefen den Weg ab. Die erste Scherbe fanden wir ziemlich schnell. Die zweite Scherbe fanden wir auch vor Einbruch der Dunkelheit. “Wenn wir so weitermachen, haben wir bald alle Scherben und du kannst wieder zurück”, sagte Mira. “Ich freue mich schon.” sagte ich. Als es Nacht wurde, suchten wir uns einen Unterschlupf und schliefen dann ein. Am darauffolgenden Tag wachte ich auf und Mira lag nicht mehr neben mir. Ich hatte Angst, dass Mira nicht mehr da war. Ich rief ihren Namen dreimal. Irgendwann hörte ich sie dann meinen Namen rufen. Sie kam auf mich zu gerannt und gab mir eine Feuerfrucht zum Probieren. Nach dem Frühstück ging es wieder weiter. Wir fanden Drei weitere Scherben. Am nächsten Tag fanden wir auch noch zwei Scherben in der Nähe von einem grossen Flusses. Als ich dann alle Scherben in den Rahmen einsetzte und mir was wünschte, war ich dann wieder zu Hause.