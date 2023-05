Klub der jungen Geschichten Das Treffen Catharina Kalume, Dierikon, 6. Primar

(chm)

DAS TREFFEN

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“

„Oh nein, Debbie! Du hast doch gesagt, dass es keinen Stau geben wird!“ Ray kreischt hysterisch. „Hey, hör auf zu schreien, meine Ohren fangen an zu bluten!“ gibt Debbie zurück. „Ich war mir sicher, dass es keinen Stau geben würde, weil es so schön sonnig ist! Wer möchte schon an einem sonnigen Tag mit dem Auto fahren?“ „MENSCH, DEBBIE! Hast du jemals das Wort faul gehört?“ Ray wird nervös. „Es tut mir so leid, Leija. Wegen Debbie kommen wir zu spät zu deinem Treffen!“ „Ach, das macht nichts. Ich hoffe nur, dass er immer noch geduldig auf mich wartet“, beruhige ich Debbie. Debbie ist eine gute Freundin von mir und fährt mich heute ausnahmsweise zu meinem Treffen mit Ethan. Ray ist meine beste Freundin schon seit der Spielgruppe. Sie hat schöne rote, glänzende, kurze Haare und kommt mir immer so selbstbewusst vor und ich liebe sie dafür! Manchmal würde ich so gerne etwas von ihrem Selbstbewusstsein abschneiden! Ich bin nur ein tollpatschiges Mädchen, das irgendetwas dahin plappert, wenn sie sich mit einem Jungen unterhält. Aber dies wird sich heute ändern! Ich, Leija Van, habe heute ein Treffen mit meinem Schwarm, Ethan :)! Ich weiss immer noch nicht, wie ich ihn darüber überredet habe, das Projekt im Café Sun Shines Coffee fertig zu machen. „Weisst du was, Leija, ich setze dich einfach hier ab, so dass du von hier aus bis zu deinem Treffen marschieren kannst, sonst kommst du zu spät!“, reisst mich Debbie aus den Gedanken. Ich gebe ihr ein Zeichen, das ich damit einverstanden bin und mache die Autotür auf. „Ciao, wir sehen uns später!“ Debbie dreht sich um und schenkt mir ein schönes Lächeln. „Du schaffst das, Lei“, ruft sie mir zu, „ich werde nie daran zweifeln!“ „Viel Spass bei deinem Date!“, ruft Ray mir nach und zwinkert mir zu. „Es ist KEIN Date!“, entgegne ich ihr. Verlegt drehe ich mich um und setze mich in Gang.

Ich hoffe nicht das ich zu spät bin, ich freue mich nämlich sehr darüber. Ich merke, gerade dass, das Café sich hier um die Ecke befindet und beschleunige mein Tempo. „Nur noch ein paar Schritte und schon habe ich mein Zielort erreicht“, murmle ich vor mich hin. Ich bleibe stehen, als ich mich vor der Eingangstür des Cafés befinde, schaue durch die Fensterscheibe, aber den den ich suche, ist im Café nicht zu sehen. Mein Herz klopft schneller als ich bemerke, dass er noch nicht im Café sitzt. Ich öffne die Türe und marschiere langsam zu einer Sofaecke und mache es mir. Eine Kellnerin kommt zu mir und möchte meine Bestellung aufnehmen. „Willkommen im Sun Shines Coffee“, begrüsst sie mich mit einem strahlenden Lächeln, „dürfte ich eure Bestellung aufnehmen?“ Ich sage ihr, das ich noch auf jemanden warte und entschuldige mich höflich. Die Zeit vergeht und er taucht immer noch nicht auf. Mein Essen ist noch unberührt und mein Getränk halb leer. Ich schaue auf meine Uhr und es zeigt mir viertel nach vier, wenn wir uns eigentlich um drei treffen sollten. Deprimiert möchte ich schon nach der Kellnerin rufen, damit sie mein Essen einpacken kann. Plötzlich öffnet sich die Türe und ein Junge mit einer sportlichen Figur und kurze dunkelbraune Haare erscheint im Café. Er ist etwa ein Meter und sechzig Zentimeter gross und ähnelt meinem Schwarm sehr. Erst dann bemerke ich, dass es meinen Schwarm Ethan ist. Er schaut in meine Richtung und kommt auf mich zu. „Tut mir leid, dass ich so spät bin“, entschuldigter er sich, „Ich hatte noch Eishockey Training.“ Er grinst. Mein Herz fängt an nervös zu klopfen. „Hast du schon bestellt?“, fragt er mich. „Äh, ja“, gebe ich nervös zurück, „aber nichts für dich, tut mir leid.“ Ich zupfe an meinem hellblauen Kleid mit kleinen Blümchen. „Das macht mir nichts aus. Es wäre schlimmer, wenn du mir etwas bestellt hättest das mir nicht gefallen könnte.“ Er ruft eine Kellnerin zu sich und sie nimmt seine Bestellung auf. Wir plaudern ein bisschen über unsere Hobbies (es stellt sich heraus, dass wir ziemlich viel gemeinsam haben) und über unsere Lieblingssnacks. Seine Bestellung ist bereit und die Kellnerin stellt sie auf den Tisch ab. Er beisst ein Stück von seinen Schokoladen-Blaubeeren Muffin und wendet sich wieder zu mir. „Wollen wir anfangen?“ er schaut mich zufrieden an. Oh, ich hätte ja schon vergessen, warum wir uns überhaupt treffen. Wir arbeiten gerade in der Schule an einem Projekt wegen dem, muss ich mich jetzt konzentrieren. Wie blöd, hätte noch gerne länger mit ihn geplaudert.

Ich kann nicht fassen das meine Zeit mit ihn schon vorbei ist! Schade, dass wir unsere Wege hier trennen müssen. Hätte so gerne noch ein bisschen länger mit ihn gequatscht… „Es hat Spass gemacht, mit dir zu arbeiten“ schon wieder dieses Lächeln, das mir ein kribbeln im Bauch verbreitet. ACH, fast hätte Ich es vergessen. „Äh… E-ethan?“, stottere ich. Wie peinlich. Er dreht sich um und schaut mich verwirrt an. „Ja?“, antwortet er. „Ich ähh… m-muss dich was fragen… ähh… m-möchtest du… uhh…“ Mann ey, warum muss schon ich immer wieder stammeln? Plötzlich fühle ich etwas weiches auf meinen Wangen. Es fühlt sich an wie ein… Kuss. Wow. ES WAR TATSÄCHLICH EINS! Ich habe das Gefühl, das mein Herz hin und her hüpft! „Hey Leija, ich finde dich ganz nett. Wollen wir nächstes Mal auf einem richtigen Treffen gehen?“ er lächelt, als wäre er der glücklichsten Jungen auf der Welt. Ich nicke langsam mit dem Kopf und sage: „Ja, natürlich! Ich würde mich freuen, dich ein zweites Mal in einem Café zu treffen“, sage ich glücklich, „aber dann werden wir nicht an unserem Projekt weiterarbeiten“, Ich lächle mit voller Freude! Im Moment bin ich der glücklichste Mensch auf der Erde!

Ende