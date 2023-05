Klub der jungen Geschichten Das Turnier Cédric Albisser, Buttisholz, 5. Primar

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Lara, Mona, Tom und ich spielten wieder einmal Drachenfeuerball, um für das Drachenfeuerballturnier zu üben. Wir nannten uns die «Feuerblitzte». Ich bin der Kapitän der Mannschaft. Mona, Tom und Marlo waren mit mir auf dem Spielfeld und Lara war auf der Ersatzbank. Das Drachenfeuerball ging so: Man musste die Gegner mit kleinen Holzbällen vom Drachen schiessen. Mit Blasrohren feuerte man die kleinen Holzbälle ab. Natürlich war man gepolstert. Unsere beste Taktik ist, dass Marlo, Mona und Tom einen Gegner umzingeln und auf ihn zielen. Wenn seine Mitspieler kommen, schiesse ich sie vom Drachen, weil ich am stärksten schiessen kann. Falls sie auf mich schiessen würden, würden Marlo, Tom und Mona auf die Gegner schiessen und ich auf den, den sie umkreist haben. Am Abend gingen wir zurück zum Schuppenschloss, eine Burg, in der wir lebten. Nach dem Abendessen gingen wir in den Bergfried, dem höchsten Turm vom Schuppenschloss. Am nächsten Morgen wachte ich bei den ersten Sonnenstrahlen auf. Meine Freunde schliefen noch. Da meine Freunde schliefen, versuchte ich auch noch ein bisschen Schlaf zu kriegen, denn heute findet das Turnier statt. «Julian!», hörte ich Tom neben meinem Bett sagen als ich aufwachte. Da begriff ich erst, dass schon Mittag war. Ich zog mich an und wir gingen in den Speisesaal, um zu Frühstücken. Nach dem Frühstück wärmten wir uns auf. Wir gingen alle Taktiken durch und übten sie. Plötzlich ertönte das Horn. Das Turnier fängt an. Schnell flogen wir zur Eröffnungszeremonie. Nach der Eröffnungszeremonie ging es los. Als erstes spielten wir gegen die «Überflieger». Die «Überflieger» sind zwei Jahrgänge unter uns. Mithilfe unserer Taktiken gewannen wir mit 1:5. Als nächstes spielten wir gegen die «Wolkenschneider». Natürlich gewannen wir mit 2:5. Dann als nächstes spielten wir gegen die »Schallbrecher». Die Schallbrecher» sind das beste und älteste Team. Wir wendeten alle Taktiken an, doch nur eine funktionierte. Plötzlich war ich allein gegen drei. Ich gerat ins Schwitzen, schliesslich schoss der Kapitän der «Schallbrecher» mich vom Drachen. Bei der Rangverkündigung sagte der Moderator: «Und auf dem ersten Platz sind die «Feuerblitze»!!!» Erst jetzt kapierten wir, warum wir gewonnen hatten: Wir hatten die meisten Punkte erzielt.