Klub der jungen Geschichten Das unbekannte Monster Lenny Wicki, Emmenbrücke, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Plötzlich machte es peng und die Tür ging zu

O nein! Hallo, hört mich jemand? Dass Einzige, was ich hörte, war, mein Echo ich holte etwas aus meiner Hosentasche. Ich hoffte das es eine Taschenlampe war, doch es war ein Model Auto. Ach, Mist sagte ich! Plötzlich hörte ich ein Geräusch das Geräusch kam immer näher und näher. Plötzlich sah ich eine weisse Gestalt Ich verkroch mich hinter einem Karton, doch es scheint so Als ob mich die Gestalt noch sah ich war mir ganz sicher das das Monster aus dem Schrank Ist. Er machte die Augen zu als er die Augen auf machte sah er die Gestalt nicht mehr. Ich dachte sie wäre weg dann stand er auf und drehte sich um. «AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA» Als ich auf hörte sagte ich wehr bist du verschwinde doch die Gestalt ignorierte mich und gab einen traurigen schrei von sich. Doch ich konnte nichts machen ich sahs so verängstigt in der Ecke. Als die Angst ging traute ich mich aufzustehen Als ich stand schaute mich die Gestalt an ich hatte immer noch Angst doch die Gestalt auch. Sie schaute mich an ich schaute sie an es scheint so als ob es mehr Angst vor mir hate als ich vor ihr. Ich wusste gar nicht, dass ein Monster bei uns im Keller wohnt. Als ich eine Weile im Keller eingeschlossen war Befreundeten wir uns wir spielten Verstecken, bis es langweilig wurde. Am nächsten Morgen als ich auf wachte war das Monster weg, doch es war nur unter der Decke. Zum Glück bist du noch da sagte ich sie suchten Lebensmittel als ich plötzlich Schritte von oben hörte ich schrie «Hallo» ich bin hier unten doch die Person hörte mich nicht und ging weiter. O nein sagte ich und schaute das Monster an das Monster war auch traurig. Plötzlich kam ich auf eine Idee ich wollte denn Strom ausschalten und dann würden meine Eltern schauen kommen und dann wäre ich frei dann machte ich es doch als ich es machte war alles dunkel zuerst kam niemand, doch plötzlich öffnete sich die Türe und ich sagte zum Glück hast du mich gefunden. Es war meine Mama sie weinte vor Freude sie dachte ich wäre tot sie holte Papa er hat auch geweint. Plötzlich klingelte es an der Tür es waren meine Freunde sie waren so erstaunt das er noch lebt dann kamen sie herein und wir assen Burger und hatten Spass als ich fertig geh spielt habe ging ich in den Keller zum Monster als ich unten War sah ich das die Mama vom Monster ich dankte dem Monster und ging wieder nach oben und ging ins Bett und träumte von einem Monster