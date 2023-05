Klub der jungen Geschichten Das Unglück mit dem Kloreiniger Ramona Troxler, Kriens, 5. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Denn Smillas Fell war nicht wie erwartet schneeweiss, als wir es auswuschen, sondern rasiermesserkurz.

Ich erstarrte kurz, dann schaute ich zu Louis. “Äh Louis, bist du dir sicher, dass die blaue Flüssigkeit in dem komischen recycelten Behälter, den du genommen hast, auch für Malteser ist?” “Äh, nicht ganz”, stammelte er, “ich schau mal nach”. “Oh, äh”, sagte er, als er fertiggelesen hatte und schaute mich zerknirscht an. “Das war dann wohl doch nicht ganz das Richtige.” “Was war es? Sag schon!”, drängte ich ihn, “war es Allzweckreiniger?” Er schüttelte den Kopf. “Kloreiniger?”, fragte ich weiter. “Volltreffer Mia!”, sagte er nur. “Was?!”, ich riss meine Augen entsetzt auf. “Habe ich richtig gehört, wir haben Smilla mit Kloreiniger gewaschen?” “Ja, hast du, leider”, sagte er nur und guckte ganz niedergeschlagen. Und so kam es:

Ich und Louis bekommen richtig wenig Taschengeld. Deswegen haben wir uns gedacht, wir könnten einfach ein bisschen Geld dazu verdienen. Deshalb gehen wir immer am Montagnachmittag mit Smilla Gassi. Smilla ist Frau Meiers Malteser. Frau Meier ist unsere Nachbarin und Smilla hatte heute nichts Besseres zu tun, als sich im Schlamm zu wälzen. Folglich wollten wir sie in unserer Badewanne waschen, denn wir dachten, dass wir vielleicht einen Franken dazu bekommen, wenn wir Smilla blitzblank bei ihr abliefern würden. Wir versuchten es zuerst nur mit Wasser, der Schlamm ging aber nicht weg. Darum kam Louis auf die Idee, es mit Shampoo zu versuchen. Er nahm das Erstbeste, welches herumstand, in unserem Fall war das der Kloreiniger.

“Also”, beginne ich, “was willst du gegen Smillas kurzes Fell unternehmen?” “Ich denke, wir sollten sie verstecken, denn Frau Meier will sicher keinen abrasierten Malteser”, überlegt Louis laut. “Und wo willst du Smilla verstecken?”, frage ich genervt. “Na im Schrank.” “Im Schrank???” Mir fallen fast die Augen aus dem Kopf.

Da hören wir, wie jemand die Treppe raufkommt. “Okay, Louis, ich versteck Smilla im Schrank und du räumst hier auf”. Gerade als ich Smilla ein gemütliches Plätzchen im Schrank eingerichtet habe, ruft Mama fröhlich: “Hallo, ich bin wieder da. Wo seid ihr denn alle?” Im Badezimmer ruft Louis: “Mia und ich haben das Klo geputzt, weil uns langweilig war.” “Soso”, sagt Mama, “dann ab jetzt in die Küche es gibt Abendessen”. Beim Essen fragt Mama uns plötzlich: “Sagt mal, habt ihr nicht heute Smilla ausgeführt?” “Ja, wieso?” frage ich vorsichtig. “Ach, ich habe mich nur vorhin mit Evelyn unterhalten und sie hat sich gefragt weshalb ihr Smilla noch nicht zurückgebracht habt”. Ich versuchte gerade eine Ausrede zu finden, als es plötzlich bellt. Wir zucken alle zusammen und als wäre das noch nicht genug, kommt Smilla schwanzwedelnd angelaufen und macht vor mir Sitz. Mama macht grosse Augen, bis sie schliesslich sagt: “Was zum Teufel macht dieser Hund hier?” Also erzählen wir ihr alles. Sie macht noch grössere Augen und sagt schliesslich, dass sie Evelyn anruft. Frau Meier kommt sofort. “Was ist denn mit Smilla passiert?”, fragt sie, als sie Smilla erblickt. Also erzählen wir die Geschichte nochmals. Als wir sie fertig erzählt haben, fängt Frau Meier laut an zu lachen und sie hört gar nicht mehr damit auf. Als sie sich ausgelacht hat, erklärt sie uns glucksend, dass sie sowieso mal mit Smilla zum Hundefriseur wollte. Da lachen wir alle zusammen, bis uns die Bäuche wehtun.