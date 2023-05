Klub der jungen Geschichten Das Unterdrücken Viviane Lindemann, Einsiedeln, 2. Kanti, Stiftsschule Einsiedeln

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich zögerte einen Moment lang. Alte Schränke, die plötzlich leuchten, bedeuten meistens nichts Gutes.

Trotzdem siegte meine Neugier. Ich schlich die paar Meter zum Schrank, griff den Türknauf und zog daran. Plötzlich hielten die Schrauben nicht mehr und ich hatte das Ding in der Hand. «Na perfekt. Genau so zerstört man am besten einen epischen Moment», dachte ich mir. Ich liess den Knauf fallen und zerrte die Schranktür einfach ohne Griff auf. Da fiel mir auf, dass das eigentlich gar kein Schrank war, sondern ein unglaublich langer Gang. Am Ende dieses Gangs leuchtete ein helles Licht. So, wie man sich das Tor in den Himmel vorstellt. Leise und sorgfältig tapselte ich näher. Der hölzerne Boden knarzte mit jedem Schritt und als ich nur eine Armlänge vom Licht entfernt stand, realisierte ich, was das hier sein könnte. «Vielleicht ist das das Ende», dachte ich mir.

Der Gedanke daran war gar nicht so schlecht und ich machte einen grossen Schritt ins Licht. In den Himmel.

Was mich jedoch auf der anderen Seite des Portals erwartete, war nicht der Himmel. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, das sei die Hölle. Ich war in einem Büro. Sonnenlicht kam durchs Fenster und schien direkt auf ein graues Sofa in der Mitte des Raumes. Gegenüber dieses Sofas stand ein Sessel und eine grosse Topfpflanze. Auf der anderen Seite des Raumes ein Pult, mit einem Foto meiner Eltern darauf. Das erinnerte mich wieder daran, dass meine Eltern gestorben waren. Ich verdrängte meine Trauer und schaute wieder hoch. Dann trat eine Person ein. Diese Person war ich. Sie sah genau gleich aus, nur zwanzig Jahre älter. Der Mann hatte dunkle Ringe unter den Augen und wirkte gestresst. Mich bemerkte er nicht.

Die Tür ging auf und ein weiterer Mensch kam hinein. Ein Jugendlicher in meinem Alter. Die Person mit den Augenringen sprach den Jungen mit dem Namen «Ensar» an. Ensar setzte sich aufs Sofa und begann zu sprechen. Er sprach über seine Probleme, über jeden Aspekt seines Lebens. Der Mann blieb dabei ruhig und machte ganz gelassen Notizen. Da realisierte ich es endlich, ich bin der Mann. Das hier ist Zukunft. Dies machte mich zugleich glücklich und auch traurig, denn ich hatte meinen Traumberuf, ich war Psychologe. Doch irgendetwas stimmte nicht. Ich hatte mein Leben nicht mehr unter Kontrolle. «Stopp!», rief ich. Doch keiner bemerkte mich. Ich war ja nur ein Geist in dieser Realität. Dann begann plötzlich, das zukünftige Ich zu sprechen: «Es klingt danach, als wärst du kurz vor einem Burnout. Du kannst dich nicht fokussieren, du trägst sehr viel Verantwortung, aber du hast trotzdem keine Kontrolle. Ich empfehle dir, deine Gefühle zu verdrängen und normal weiterzuleben. Es macht so oder so keinen Spass.»

Da wurde mir schwindelig. Wie konnte ich so etwas sagen? Psychologen sollten helfen, sie sollten die Leute aufstellen. Doch ich, ich hatte diesem Jungen einfach das empfohlen, was ich gerade machte. Ich unterdrückte meine Gefühle und lebte normal weiter. Da ging in meinem Kopf eine Sirene los und ich wollte wieder weg. Weg von diesem grausamen Zukunfts-Ich. Ich rannte, keine Ahnung wohin, aber ich rannte. Plötzlich war ich wieder in dem langen Gang im Keller meiner Grossmutter. Ich rannte noch schneller, schnell aus dem stickigen Keller hinaus. Zuoberst an der Kellertreppe stand meine Oma, sie sagte ganz gelassen: «Am Ende der längsten Gänge sind immer die besten Lösungen.» Dann zwinkerte sie mir zu und lud mich ein, mit ihr Kekse zu backen.