Klub der jungen Geschichten Das vererbte Raetsel Grace Dommen, Pfeffikon, 1. Kanti

(chm)

„Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.“

Das war der erste Satz, den Jane Watson aus dem Brief las, den sie zum Geburtstag von ihrer Mutter geschenkt gekriegt hatte. Sie sagte, dass dieser Brief ein Familienerbstück sei und Jane ihn aufmerksam durchlesen solle. Obwohl Jane nicht gerne las, machte sie sich die Mühe und fing an die Buchstaben zu überfliegen:

„Ich trat neugierig näher, linste durch den Spalt und die nicht ganz geschlossene Schranktüre. Vorsichtig öffnete ich sie. Was dann zum Vorschein kam, hätte ich in meinem Leben nicht erwartet. Auf einem kleinen Bündel lag eine Kugel. Sie leuchtete und glänzte. Durch die Dunkelheit im Keller fiel ihre Schönheit noch viel mehr auf. Bewundernd blickte ich sie an und wusste nicht abzuschätzen, wie viel dieses Schmuckstück wohl wert war oder woraus sie bestand, ich war ja weder eine Juwelierin noch eine Schmuckhändlerin. Ich nahm sie zu mir in die Rocktasche und widmete mich danach dem Bündel, welches immer noch im Schrank lag. Ich öffnete es und entdeckte eine Karte, auf welcher man ziemlich genau den Umriss unseres Herrenhauses und den Garten mit dem Springbrunnen erkennen konnte.“

Jane blickte auf und sah, dass eine Karte auf den Boden gefallen war. Wie im Brief beschrieben, konnte man darauf das Herrenhaus, in dem jetzt ihre Familie wohnte, gut und klar erkennen. Jane las weiter:

„Auf der Karte waren Nummern eingezeichnet, ich ging also sofort los und fing an zu suchen. Ich habe alle Nummern gefunden, ich habe den Familienschatz gefunden. Später fand ich heraus, dass der Schatz von meinen Ur-Ur-Ur-Grossvater versteckt wurde, damit er vor Diebesbanden sicher war, er wollte jedoch nicht, dass er für immer verloren geht. Nun liegt es an dir, liebe Finderin dieses Briefes, finde den Schatz und stelle sicher, dass er immer in unserer Familie bleibt. – Marie-Jane Watson, 5. Mai 1874»

Für Jane war klar, dass sie diesen Familienschatz finden musste. Sie studierte die Karte und legte los. Es waren sieben Nummern. Jane dachte sich, dass sie einfach bei der siebten anfangen konnte und so schneller am Ziel sein würde. Es stellte sich jedoch heraus, dass es einen Schlüssel gab, den man aus allen sieben Teilen, die bei den Nummern versteckt waren, in der richtigen Reihenfolge zusammensetzen musste. Jane suchte lange – so lange, bis sie alle Stücke gefunden hatte, und sie war sehr stolz auf sich, als sie alles beisammen hatte. Doch wo war denn nun der Schatz? Sie rannte in ihr Zimmer und las noch einmal den Brief. Unter der Unterschrift von Marie-Jane entdeckte sie eine kleine Nachricht, die sie zuvor übersehen hatte:

„Du hast also alle sieben Stücke gefunden und weisst jetzt nicht, wo der Schatz ist?

Ich verrate es dir: Der Schatz ist dort, wo alles seinen Anfang nahm.“

Jane lief los und in den Keller hinunter, wo zu ihrer Verwunderung schon ihre Mutter wartete. Diese stand neben einer Truhe, aus der es hell leuchtete. Jane öffnete sie und kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, doch ihre Mutter sagte nur: „Ich bin sehr stolz auf dich, Jane.“