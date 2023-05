Klub der jungen Geschichten Das verfluchte Zimmer Niklas Omlin, Kriens, 4. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen konnte. Leider zu sicher. Deshalb sitze ich jetzt im Direktorzimmer. Es war einer dieser Tage an denen Maxi mit seinen folgenreichen Ideen zu mir kam. Das war gestern. Mit seinen Hochwasserhosen, seiner halb zerstörten Sonnenbrille und dem schäbig aussehenden Pullover, gehörte er nicht zu den beliebtesten Jungs in der Schule. Doch ich mochte ihn, da er immer für einen Spass zu haben war. Gerade bekam er eine Standpauke von unserer Lehrerin, Frau Krawall, weil er ein Furzkissen auf ihren Stuhl gelegt hatte. „Maxi, was hast du dir dabei gedacht?“. Maxi schaute mich mit seinen unschuldigen Augen an und sagte: „Ups, das war wohl nicht so schlau.“ Wie ich diesen Satz hasste. Nach der Schule machten sich Maxi und ich auf den Heimweg. Auf dem untersten Stockwerk der Schule blieb Maxi abrupt vor einer Türe stehen. Es war die Türe des Zimmers, welches wir nur das „verfluchte Zimmer“ nannten. Immer war es verschlossen und keiner wusste, was dahinter lauerte. Ich spähte in den Korridor, um zu sehen, ob der unheimliche Hausabwart Spook in der Nähe war. „Komm Maxi, dieses Zimmer sollten wir nicht zu sehr beachten“. Doch Maxi lächelte nur verschmitzt, was bei ihm nie ein gutes Zeichen war. Irgendetwas heckte er aus.

Am nächsten Tag verbrachte ich den Abend mit Maxi auf dem Pausenhof. Es wurde bereits dunkel, so dass wir unser Fussballspiel unterbrechen mussten. Erneut schaute er zum Fenster des „verfluchten Zimmers“ und sagte: „Ich will wirklich wissen, was dahinter ist“. Ich, der wegen Maxi bereits diverse Male in Schwierigkeiten geraten war, riet ihm davon ab, dieses Zimmer zu betreten. Doch Maxi erwiderte, dass der Moment ideal sei, da keine Lehrer in der Schule seien und wir uns nur vor dem Hausabwart Spook vorsehen müssten. Maxi zeigte auf das halb offene Fenster, welches uns den Weg in das Zimmer leiten konnte. Unser Plan war perfekt.

Mit den Füssen voran zwängte ich mich durch das Fenster. Drinnen lugte auf einmal der Kopf von Maxi ins Zimmer. Er hatte versucht, vorwärts durch das Fenster zu klettern und blieb nun stecken. Mit vereinten Kräften landete er mit einem Plumps auf dem Zimmerboden. „Ups, das war wohl nicht so schlau“, sagte Maxi, sich den Kopf reibend. Ich schaute mich im Zimmer umher. Alles war dunkel und es war noch viel unheimlicher als ich es mir vorgestellt hatte. Links und rechts von mir lagen alte Kostüme aus einer Aufführung. Direkt vor mir waren zersprungene Reagenzgläser. Vermutlich aus dem Chemieunterricht. Aber das Schlimmste war, dass es überall Spinnennetze gab. Plötzlich hörten wir ein Geräusch. Wir sprangen schnell in eine Kiste auf der anderen Seite. Langsam öffnete Spook die Türe und guckte durch einen Spalt ins Zimmer, doch schloss die Türe gleich wieder hinter sich. Kaum war er weg, sprang Maxi aus der Kiste und lief zu einem Tisch, wo er eine grosse Schublade öffnete. Wham! Mit einem Satz sprang Robert, die Katze von Spook, Maxi ins Gesicht. Unter Schreien versuchten wir die Katze loszuwerden. „Ich habe jetzt schon genug von diesem Zimmer“, sagte ich zu Maxi. Ich drehte mich um und erschrak beinahe zu Tode. Vor mir stand Spook. Er packte uns am Kragen und schleifte uns ins Direktorzimmer. Und nun sitze ich hier. „Wieso haben wir das nur getan?“, fragte ich Maxi. Seine Antwort war nicht erstaunlich: „Ups, das war wohl nicht so schlau“.