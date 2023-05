Klub der jungen Geschichten Das verlassene Spukschloss Diego, Oberkirch, 5. Primar

(chm)

In den Sommerferien warf ich der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf ganz besondere Weise viel mehr zurück. Sie gab mir eine alte Schriftrolle, worauf ein Weg gezeichnet war. Sie sagte mir: «Ganz weit im Wald ist ein verlassenes Spukschloss. Es gibt einen grossen Schatz. Schon ganz viele Leute haben versucht den Fluch zu beenden, aber es hat noch niemand geschaft. Es gibt viele Fallen. Wenn du auf das Abenteuer gehen willst, dann sei achtsam». Ich ging nachhause und erzählte es Tom und Lara. Sie sind meine besten Freunde. Ich bin Mike und bin 11 Jahre alt, Tom und Lara sind beide 11. Sie gehen sehr gerne auf Abenteuer. Ich habe ihnen alles erzählt über das Abenteuer. Sie sagten direkt: «ja». Wir brachen mitten in der Nacht auf. Wir folgten dem Weg, der auf der Schriftrolle stand. Als wir dann mitten im Wald waren, sahen wir das Spukschloss, es sah richtig unheimlich aus. Tom und Lara sagten:” ich sollte voraus”, ich war richtig ängstlich, aber weil ich der Anführer bin, musste ich voraus gehen. Ich lief auf den Zehenspitzen. Ich hatte Angst das ich in eine Falle reinfalle. Als wir dann vor dem Spukschloss waren mussten wir zu dritt die Türe richtig fest stossen, dass die Tür aufgeht. Als wir die Tür geöffnet haben war es stockdunkel. Super das Lara für uns alle eine Stirnlampe dabei hatten. Wir zogen sie an und leuchteten das ganze Spukschloss aus. Plötzlich erschrak Tom, denn er hatte ein Skelet gesehen. Es wollte schon jemand den Spuk beenden. Wir gingen weiter und sahen viele Spinnennetze und kleine Krabbeltiere, die herumschleichen. Wir sind 30 min weitergelaufen, bis wir in der Bibliothek landeten. Ich war der Vorderste und suchte nach hinweisen. Bis ich Tom und Lara nicht mehr hinter mir sah. Jemand rufte mich, ich bekam Angst, bis ich weit hinten im Flur ein Licht gesehen habe. Ich ging ängstlich zum Licht, bis ich gesehen habe das es Tom und Lara waren, die am Lesepult am Lesen waren. Ich ging zu ihnen und sie zuckten richtig auf, sie dachte ich wäre einen Geist. Ich setze mich zu ihnen und fragte: “Wieso seid ihr einfach weggelaufen”?” Weil wir die Anführer sein wollten. “Wir können alle zuvorderst laufen”. “Ja”. Bis ich im Regal mein Lieblingsbuch gesehen habe. Ich rufte Tom und Lara, sie kamen und sahen auch ihr Lieblingsbuch. Wir haben alle das gleiche Lieblingsbuch. Ich nahm es raus, aber der Boden löste sich, und wir sind alle eine Rutsche runtergerutscht. Ich bekam fast einen Herzinfarkt. Als wir dann irgendwo im nirgendwo waren nahm Lara die Schriftrolle hervor. Es zeigte an, dass wir einen Raum vor der Schatzkammer waren. Wir sind in einem Schulzimmer. Wie aus dem nichts kam eine Stimme hervor kam sie sagte:» ihr habt noch fünf Minuten aus dem Spukschloss zu entkommen, ansonsten stürtzt es zusammen». Wir hatten Panik und suchten eine Tür. Lara machte die Schranktür auf und es hat so fest geleuchtet sie sah gar nichts, ich und Tom gingen so schnell es geht zu Lara, denn sie hat die Schatzkammer gefunden. Wir nahmen den Schatz und haben ihn rausgetragen. Die Schatztruhe war richtig schwer. Nach zwei Stunden waren wir bei der Obdachlosen Frau. Die Frau glaubte es fast nicht, weil vorher noch niemand den Spuk beendet hat. Wir sind die ersten sagte Tom. «Wir haben den Spuk beendet». Wir haben gemeinsam den Schatz geöffnet und es waren vier Goldbarren drin Wir teilten sie mit der Obdachlosen Frau.

Jeder bekam einen Goldbarren. Sie war nicht mehr obdachlos. Und alle Leben fröhlich.