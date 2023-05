Klub der jungen Geschichten Das verrückte kleine Eichhörnchen Elin Achermann, Rengg, 4. Primar

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.»

Ich ging hin und öffnete den Schrank. Als ich ihn öffnete sah ich ein Eichhörnchen, dass mit einer Taschenlampe wild herum fuchtelte. Das Eichhörnchen legte die Taschenlampe ab, nahm Anlauf und hüpfte auf meine Schulter. „Hallo, ich bin Frida, deine höchstpersönliche gute Laune Macherin. Also ab jetzt deine Begleiterin für die Guten, als wie auch für die schlechten Zeiten.“ Frida erschrak mich so sehr, dass ich fast umflog. Ich fragte sie: „Seit wann können Eichhörnchen sprechen?“ „Ich bin ein super Eichhörnchen und du hast das Glück mich zu treffen. Mich gibt’s nämlich es nur einmal auf diesem Planet und du bist die einzige, die mich hören kann.“, sagte Frida ganz stolz. „ Dann hat es doch etwas gebracht, endlich meine Angst zu überwinden und mich in den dunklen, gruseligen Keller zu getrauen um eine Flasche Saft zu holen!“

Am nächsten Tag als ich in die Schule gehen wollte, hat Frida gesagt als ob es selbstverständlich wäre: „Also, gehen wir in die Schule, bevor deine Lehrerin dich und mich zum Schulleiter schickt“. Also zum Lachen bringt sie mich weil ich ihr schon Tausendmal gesagt, dass der Schulleiter gerade in Griechenland am Meer ist. „Mir ist was Schreckliches eingefallen. Heute haben wir ein Mathetest und ich hab mein Spickzettel Zuhause vergessen!“, sagte ich ziemlich laut. „Kein Problem. Ich hol ihn dir!“, sagte Frida sehr bestimmt. Die Prüfung fing an. Plötzlich sah ich Frida durch die offene Türspalte kriechen. Sie machte es so wie ein richtiger Geheimagent. Ein Purzelbaum hatte sie auch gemacht. Ich sah dass die ganze Klasse Frida zusah. Plötzlich schrie die Lehrerin: „AAAAA! WAS IST DAS!“ Dabei stand sie auf das Lehrerpult und fuchtelte mit den Armen und den Händen herum. Eines hat sich heraus gestellt: Unsere Lehrerin hat sehr Angst vor Eichhörnchen. Sie schickte die ganze Klasse nach Hause und fügte dann hinzu: „Und sorgt dafür, dass das grässliche Tier von hier verschwindet!“ Beim heimgehen sagte Frida: „Das ist total gemein! Ich bin nicht grässlich!“, sie versrenkte die Arme. „Das musst du nicht so ernst nehmen. Sie ist nur eine doofe Lehrerin die keine Ahnung hat.“, sagte ich Tröstend. „Stimmt!“, freute sich Frida. Zuhause sagte Frida: „Mach mal den Abfalleimer auf!“ Sie Hüpfte hinein und wühlte. Ich hörte sie nur noch schmatzen und dann kam sie wieder rauf. „Das war ein sehr leckerer Kecks!“, und machte die Augen gross und Grinste.

Es ist etwa 1 Jahr vergangen und Frida ist immer noch die gleiche ausser ihre Frisur. Sie hat ihre Kopfhaare wachsen lassen und hat sie zu zwei kleinen Zöpfchen geflochten. Ich bin immer noch überglücklich mit Frida.