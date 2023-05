Klub der jungen Geschichten Das verschollene Gold Fynn Meissner, Wolhusen, 6. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte.

Ich versuchte den Schrank zu öffnen, er ging aber nicht auf. Ich versuchte es ein zweites Mal, dann hat es geklappt. Er schwang wie frisch geölt auf. In dem Schrank lag eine Kiste, sie ist der Grund und sie leuchtet sehr hell.

In der Kiste liegt eine Karte. Sie sieht alt aus und ist ungefähr 50 mal 50 Zentimeter gross. Ich denke, dass sie sehr alt ist. Auf der Karte ist eine Landschaft, sie hat viele Hügel und Flüsse. Es gibt auch ein paar Berge.

In der Mitte der Karte ist glaube ich auch ein riesiger Wald und in dem Wald ist in der Mitte ein See. In dem See ist eine Insel aber etwas, was mir auf den ersten Blick aufgefallen ist, ist das rote Kreuz auf einem Berg - wenn ich mich nicht täusche oder es kann auch ein Hügel sein. Es ist auf jeden Fall nicht zu übersehen. Neben dem Hügel oder Berg hat es einen See der so wie ein Totenkopf aussieht.

Also beschloss ich zu dem Berg hinzuwandern. Es war eine lange und schmerzvolle Wanderung, aber ich sagte immer zu mir, dass es sich lohnen wird. Als ich also nach 2 Monaten wandern zum Berg kam, bemerkte ich, dass der Berg viel höher war, als es auf der Karte aussah. Die spitze war ungefähr auf der Höhe von 2500 Metern und auf der Spitze stand ein Baum, wenn ich mich nicht täusche eine sehr grosse Fichte.

Als ich weiter hochkletterte, sah ich auch eine Höhle, die glaube ich sehr tief rein geht. Aber etwas das komisch war, aus der Höhle schien auch so ein Licht - wie aus dem Schrank.

Ich schlief neben der grossen Fichte und grübelte, ob ich rein gehen sollte. Am Ende kam ich zum Entschluss, dass ich doch rein gehen werde. Also machte ich mir Fackeln und lief hinein. Als erstes erschreckte ich mich, weil ein paar Fledermäuse entgegen kamen, doch je tiefer ich ging, so heller wurde das Licht. Als ich am Ende ankam, war ein Kreuz. Das Kreuz leuchtete, also denke ich, dass das einen Zusammenhang mit der Kiste hat. Ich holte meine Schaufel ausserhalb der Höhle und grub an der Stelle, wo das Kreuz war. Ich fand genauso eine Truhe wie die im Schrank. Sie leuchtete auch sehr hell, also schleppte ich sie raus. Als ich Draussen ankam war es bereits dunkel. Ich schlief noch mal neben der Fichte und am nächsten Morgen öffnete ich die Kiste. Sie war voll mit Gold und als ich zu Hause ankam war ich reich.