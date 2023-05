Klub der jungen Geschichten Das verschwundene Mädchen Caterina Santillo, Ennetbürgen, 2. Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Plötzlich griff eine Hand nach mir, ich erschrak. Doch dann hörte ich eine wohlbekannte Sprache.

Es war mein Dad. „Was machst du hier unten?“, rief er ein bisschen ärgerlich. Ich bekam jedoch keine Zeit, um eine Antwort zu liefern, da packte er mich und brachte mich nach oben ins Wohnzimmer. Oben angekommen, befahl er mir, ich soll sofort in mein Zimmer gehen. Ich gehorchte und lief die Treppen zu meinem Zimmer nach oben. Als ich im Bett lag, hörte ich Schritte, die nach unten in den Keller gingen. Ich hörte zwei Fussschritte, zum Denken war ich zu müde und schlief ein.

Am nächsten Tag weckte mich das Kitzeln der Sonne. Die Geschichte von gestern hatte ich voll vergessen, ich zog mich an und lief nach unten in der Küche. Komisch, Dad war nicht in der Küche. Ich schaute überall, doch keine Spur. Vielleicht im Keller? Ich wollte die Tür öffnen, da klingelte das Telefon. Eine Nachricht von Dad: Hallo Sarah, ich musste schnell ins Büro gehen.

Wie ging er heute zum Büro, wenn es geschlossen war? In meinem Kopf hatte ich grosse Fragezeichen: das Büro, diese Schritte und der Keller. So entschied ich mich, ein bisschen spazieren zu gehen. Angekommen bei Dads Büro, war es geschlossen! Wo war er und warum log er mich an? Ich kehrte nach Hause zurück. Zuhause angekommen, war die Tür zum Keller offen. Die war heute Morgen geschlossen! Mit einer Taschenlampe und meinem Handy stieg ich die Treppen hinunter zum Keller. Ich öffnete den Schrank, meine Taschenlampe ging aus, plötzlich drückte ich irgendetwas, der Schrankboden öffnete sich und ich fiel hinunter.

Die Taschenlampe ging wieder an. An den Wänden gab es viele Fotos und eine Karte. Diese Menschen auf den Fotos sahen mir ein bisschen ähnlich. Schnell machte ich ein paar Fotos mit meinem Handy und probierte, da rauszukommen. Endlich raus!

Nach dem Mittag studierte ich diese Fotos. Die Karte zeigte Villa Rose, eine kleine Stadt. Hinter einem Foto fand ich ein Datum: 05 Juli 2009. Ich tippte das im Laptop ein und fand einen Artikel in einer Zeitung: Sechs Monate altes Mädchen löst sich in Luft auf. Es ging um ein verschwundenes Mädchen der Familie Rose, die reichste Familie der Stadt. Zwei Männer, einer davon hatte eine seltsame Schlange auf den Hals tätowiert, hatten das Mädchen in einer anderen Stadt gebracht und schon seit 14 Jahren versteckt. Die Polizei hatte überall gesucht, doch sie wurde nie gefunden.

Da hörte ich Dad am Telefon: „Wir müssen hier weg, sonst erfährt sie alles“

Am Anfang verstand ich es nicht, doch dann, am 05 Juli war ich auch sechs Monate alt, diese Frau sah mir sehr ähnlich, Dads Tattoo, der Anruf und die Bilder. Ich setzte alle Teile zusammen, dieses Mädchen war ich!

In diesem Moment kam Dad, packte mich und brachte mich zum Auto. Wir fuhren los. Es herrschte Totenstille. Dad sah ständig zu den Autos hinter uns. Plötzlich waren drei Polizeiautos zu erkennen. Dad fuhr schneller. Die Autos überholten uns und setzten sich mit ihren Autos vor uns. Sie stiegen aus, öffneten Dads Autotür und packten ihn. Wir wurden zur Polizeiwache gebracht. Dort warteten ein Mann und eine Frau. „Darf ich wissen, was los ist?“, fragte ich eine Polizistin. „Dieser Mann ist ein Verbrecher“, antwortete mir diese Frau. Dads Komplize hatte alles zugegeben und so waren sie zu uns gekommen, um mich zu holen. Ich kehrte mit meiner echten Mutter zurück nach Hause und hatte endlich eine echte Familie.