Klub der jungen Geschichten Das Vertrauensbekenntnis Johanna Wolf, Udligenswil, 6. Primar

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schief gehen kann. Leider zu sicher. Ich sass auf diesem unbequemen Sessel, den ich vor ungefähr drei Tagen bestiegen hatte, als die neue Königin von Ashali. Ich war gerade inmitten einer Besprechung mit dem Rat, da stürmten die Wachen mit ihren unverkennbaren goldenen und blauen Rüstungen rein. Hinter sich schleppten sie eine junge Frau ungefähr zehn Jahre älter als ich. Ihre Hände wurden mit unzerstörbaren Pflanzenseilen aus unserem Königreich zusammengehalten. Ramon, einer der Höchsten im Rat, sprach mit würdevoller Stimme: “Sprecht! Was ist passiert, dass ihr diese Sitzung stört? Eine Wache antwortete ein bisschen verdattert gegenüber der Königin: “Wir haben eine Wissenschaftlerin innerhalb unseres Königreiches gefunden, sie scheint nicht von hier zu sein. Wir können uns das nicht erklären meine Königin. Bis jetzt hat kein einziger Aussenstehender Mensch unser Königreich entdeckt! Was soll mit ihr geschehen?” Ramon erwiderte: “Dann sollte man sie eliminieren!” Bei diesem Wort zuckten alle zusammen und es wurde ruhig im Raum. Alle guckten mich an, um auf meine Entscheidung zu warten. Ich überlegte lange, um die richtige Wahl zu treffen. Dann nahm ich tief Luft und sagte als Antwort: „Eliminieren ist nicht die richtige Lösung. Aber wenn wir sie gehen lassen, würde die Welt von unserer Existenz erfahren. Also würde ich…“ bevor ich weiterreden konnte, Schnitt mir Ramon das Wort ab. „Ausgezeichnete Idee! Wir sperren Sie ein.“ Zustimmendes Gemurmel ertönte im Saal. Ein anderes Ratsmitglied sagte: “Gut! Es ist beschlossen, die Götter seien mit euch.“ Alle verliessen den Saal. Diese Entscheidung fand ich nicht richtig, aber obwohl ich die Königin bin, war ich immer noch ein Kind. Meine Meinung war nicht so wichtig. Also beschloss ich, es selbst in die Hand zu nehmen. Ich marschierte zum Kerker und sagte den Wachen, ich möchte alleine mit ihr sprechen. Sie sahen mich ein bisschen komisch an, aber gingen weg. Jetzt war ich alleine mit ihr. Ich flüsterte der inzwischen nicht mehr gefesselten Gefangenen zu: „Los, wir befreien dich! „ Ich nahm meinen Finger und hielt ihn an die Tür, sie schwang auf. Die Frau antwortete begeistert: “Wie hast du das gemacht, ist das Fingerprint?” “Los komm jetzt, wir haben nicht viel Zeit, folge mir.” Ohne weitere Fragen zu stellen, folgte sie mir. Ich gab ihr einen Mantel, mit dem man sie nicht erkannte und wir schlichen raus. Wir waren mitten in der Stadt von Ashali auf dem Marktplatz. Auf den Seiten waren bunte Häuser aus Blättern, Lehm und Stein. Wir liefen durch die Stände, sahen Marktleute, die herumschrien und mit den Besuchern handelten. Überall liefen Hühner und Hunde herum. Während dem Laufen fragte die Frau mich: “Wie heisst du und wo bin ich, wieso warst du mit diesen Leuten in diesem Saal und bist du eine Königin? Ich antwortete: “Mein Name ist Amali, dieser Name bedeutet Hoffnung und mehr musst du nicht wissen, du weisst schon zu viel.” Sie sagte: “Mein Name ist Dr. Kendra Martinson Parker und mein Name bedeutet em…. nichts.» Die nächsten Tage schliefen wir in Hotels und liefen weiter durch die Stadt, bis wir an der Stadtgrenze waren. An der Grenze von Ashali fragte sie unvermittelt: “Wieso grenzt ihr euch ab? Ihr seid doch ein wundervolles Königreich.” “Weil ihr Menschen böse seid und die Umwelt verschmutzt. Wir vertrauen euch nicht.” “Aber nicht alle Menschen sind so. Du kennst ja mich.” sagte sie. Ich drehte mich wortlos um und wir gingen in die entgegengesetzten Richtungen. Was ich nicht wusste: bei ihr zu Hause im Labor erzählte sie nichts. Aber ihr Team fand es raus. Am nächsten Tag wachte ich in meinem Bett von Helikoptergeräuschen auf, die über Ashali flogen. Als ich aus dem Fenster sah, stürmten Menschen in blauen Anzügen mit der Aufschrift Polizei herum. Es war ein einziger lauter Tumult. Das ging den ganzen Tag so weiter. Ich verriegelte die Tür, sass auf meinem Bett und war wütend auf Dr. Kendra. Genau in diesem Moment brach jemand die Tür auf. Dr. Kendra stürmte herein. Ich wollte sie wütend anschreien, doch sie sagte gestresst: “Wir müssen hier raus! In ein paar Minuten gibt es hier gewaltige Naturkatastrophen!” Nachdem sie das gesagt hatte, ging alles ganz schnell. Wir stürmten aus der Stadt und riefen vielen Leuten zu, sie sollen mitkommen. Wir brachten uns gerade rechtzeitig in Sicherheit, als es begann. Zuerst ein Erdbeben. Aber dann begann es zu stürmen und schliesslich war die ganze Stadt verwüstet, von Trümmern übersät. Die die mit mir Schutz in einer Höhle fanden, sahen mich an, und warteten darauf, dass ich die wahrscheinlich wichtigsten Worte meines Lebens sagte. “Unser Königreich ist zerstört wegen einer Naturkatastrophe. Viele von euch denken jetzt wahrscheinlich, dass es wegen den Menschen ist, vor denen wir uns verstecken, weil sie der Natur schaden.” Ein paar Leute nickten. “Aber das stimmt nicht. Wir müssen nicht unsere Schutzwälle ändern oder verbessern. Wir müssen uns ändern und genau in diesem Moment der Schwäche handeln. Geht und verteilt euch, benutzt eure Technologie und euer Wissen, um den Menschen zu zeigen, wie es richtig geht! Macht diese Welt besser, sie hat es dringend nötig.” Gut möglich, dass die Gefolgschaft von Königin Ashali immer noch unter uns weilt und ihr Bestes gibt.