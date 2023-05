Klub der jungen Geschichten Das Waldxperiment Albinot Stojkaj, Root, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schief gehen kann Leider zu sicher. 4.4 2023 erzählte unsere Lehrerin, dass unsere Schule ein Experiment macht unsere Klasse muss in einen Wald überleben und dass 1 Monat und 5 Tage lang. Es würde am 10.4.2023 anfangen meine Kollegen meinten das wäre so wie ein cooler Ausflug aber nein, dass wir es nicht. 8.4.2023 2 Tage vor den Wald wir mussten 3 Sachen mitnehmen. Ich (Kevin) nahm ein Sackmesser, Regenjacke, Wasserflasche und mein Kollege Ben nahm ein Seil, pflastern, Handschuhe und was die anderen mit gebracht habe weiss ich nicht.

10.4.2023 es ist also zeit wir werden heute in den Wald gehen. Ich fragte meine Lehrerin, ob ich dieses Tagebuch mitnehmen kann sie sagte ich könnte es mitnehmen, solang ich nicht etwas rein schmuggle. Als meine Klasse sich auf den weg machte füllte ich einen schmerz eine Art wie Messer und fiel ich in Ohnmacht. Als ich aufstand war ich in den Wald ich sah niemand Auster ein paar Vögel. Ich lief ein bisschen herum und fand nichts ich entschied mich unter ein paar Blätter zu schlafen, weil es langsam Abend wurde. 11.4.2023 ich wachte auf, weil es zu kalt war, um weiter zu schlafen ich hörte ein erwidertes Geschrei AHHHH WIE EKLIG!!! Als ich es wollte erforschen sah ich Larissa. Einer der blödesten Mädchen aus meiner Klasse. Sie wollte sogar mal mein Kollegen Jonas schlagen, weil er sich über Pferdemädchen lustig gemacht. Hat als ich sie fand war sie am Schreien wegen eines toten Käfers. Ich fragte sie, ob sie jemand von der klasse sah. Sie sagte sie hätte Ben gesehen und 3 andere Kinder sie zeigte nach Osten dort gingen sie sagte Larissa. Ich beschloss mich die Fussabdrücke zu folgen nach einer Weile fand ich eine Hölle ich lief zur Hölle und fand Ben, Ali, Marius. Sie haten kleine Zelten aus Ästen Marius sagte zu mir das ich sollte ein paar Äste sammeln. Als ich Draussen war sah ich einen Apfelbaum ich rann zu dem Baum, denn ich habe nichts gegessen seit 2 Tage. Als ich am Baum ankam stürzten ich und der Baum ich habe keine Ahnung, wieso ich abgestürzt bin, aber jetzt ist mein linker Arm unter den Baum 12-14.4.2023

in den letzten paar Tagen hate ich keine Zeit, um in diesem Tagebuch zu schreiben. Heute ist 14.4.2023

heute ist nichts Besonderes passiert am 12.4

war mein Arm unter den Baum und nach einer Weile kam ali. Er hörte mein rum geschrie mit seiner Hilfe konnten wir den Baum von meinem Arm wegschieben. Als ich und er wieder zur Hölle kamen hate ich die Idee alle anderen Kinder zu suchen am 13.4 haten ich und Ben eine Mauer aus Holz gemacht. Wehrend Marius andere Leute suchte

15.4.2023

Marius brachte 5 Kinder zu uns erbrachte Leon, Larissa, Luca, Lara, Jonas. Wir haten uns alle versammelt, um einen Anführer zu bestimmen die 2 Kandidaten waren Ben und Marius. 5 Leute stimmten für Ben ab und 4 für Marius er (Marius) wurde so wütend er ist aus unserer Basis gerannt ist. Und er sagte ihr wird das Bereuen werden. Ich erinnere mich als ich am Anfang geschrieben habe das ich mir sicher war das nichts Schlimmes passieren würde leider zu sicher. Ich glaube Marius wird eine paare schlimme Sache machen. 16.4.2023

Heute waren ich und Ali essen suchen. Wir fanden nur ein paar Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Sanddorn und Hagebutte, Preiselbeeren aber was wir herausfanden, war super für uns es lebten wilde Tiere im Wald. Wir sahen einen Hirsch wir sind einfach weiter gegangen zur Basis

17.4.2023

Heute bin ich aufgewacht und merkte, dass die Mauer beschädigt war und all unser Essen weg war. Wir dachten das es Marius wäre der unser ganzes Essen gestohlen hat

18.4. 2023

wir haben angefangen kleine Waffen aus Stöcken und Ästen zu machen, um die Tiere zu jagen. Bis jetzt haben wir nur sperren aber wir arbeiten noch dran. Ich hatte die Idee einen langen Ast zu nehmen, um meinen Sack Messer am Ende dieses Astes zu setzen und es mit einem Seil zu binden 19.4.2023

heute sind wir auf die erste Jagd gegangen. Wir wollten einen Hirsch jagen, deswegen sind wir zum Ort gegangen wo ich und Ali die Beeren gefunden haben und wir haben ihn tatsächlich. Gefunden wir hatten uns wie ein Dreieck verteilt und als Luca den Speer warf trifte es denn Hirsch in dem Bein. es fiel sofort um und dann töteten ich und Jonas, denn Hirsch. Und als wir dachten, dass wir es schaften wurde Luca in dem Bein mit einem Pfeil getroffen. Ich schaute mich um und dann sah ich jemand in den Wald mit einer Kaputen Maske. Wir konnten ihn nicht verfolgen, weil Luca verletzt, war. Also gingen wir zur Basis mit dem toten Hirsch

20.4.2023

Wir konnten nichts machen ausser uns um Luca zu sorgen er war ja verletzt. Also gingen wir nachher schlafen. Danach roch ich rauch ich sah ihn wieder den typ mit der Maske

22.4.2023

Kevin sagte mir, dass er ein Tagebuch hätte er sagte, falls er nicht da wäre das ich (Ben) reinschreiben sollte. Gestern am 21.4 konnten wir Kevin nicht finden Er ist verschwunden als die Basis brannte. Wir haben ihn seitdem eigentlich nicht gesehen. Und jemand hatte mein Seil gestohlen. Als ich leon und Jonas nach Kevin suchten hörten wir eine Art Geschrei aber wir haten es ignoriert und suchten weiter. Als wir weiter suchten wurde es schwieriger das Geschrei zu ignorieren es hörte sich an, als würde jemand um Hilfe schreien wir haten nichts gefunden. Also folgten wir das geschrie wir fanden Kevin er wurde schwer verletzt und war an einem Baum gefesselt. 1-2 tage lang ohne Nahrung er hate uns erzählt das der typ ihn gefesselt hat

26.4.2023

Der arme Kevin er wurde so schwer verletzt das eine gruppe sich ununterbrochen 4 Tage lang um ihn kümmern musste. Wir versuchen auch noch, denn Wald zu entkommen. Aber je langer wir laufen wird der Wald einfach grösser und grösser fast als wäre es eine Art endloser Wald

30.4.2023

Ich, leon, ali, Jonas haben den Wald noch weiter erkundet. Und wir haben endlich das Ende des Waldes erreicht. Es ist nur eine grosse Wand, der den ganzen Wald umrandet, sonst haben wir nichts gefunden

01.05.2023

Ich (Kevin) habe endlich wieder mein Tagebuch. Wir haben heraus gefunden wer der typ mit der Maske war es ist Marius. Als er wieder versucht hate uns angreifen kam ali von hinten und schlug ihn. Und ziehet seine Maske aus als Marius, dass bemerkte ziehet er sein Sackmesser raus und griff ali damit an. Und dann holte Marius sein Feuerzeug und zündete, den Wald an. Als sich das Feuer ausbreitete fing jeder an zu husten. Marius und ich fingen an zu kämpfen er stürmte auf mich zu und ich hate ihn geschupft. Und er fiel in einem brennenden Zelt.

Und er starb brennend es wird immer heisser. Und ein paarer Schüler fielen sogar in Ohnmacht

05.05.2023

Als ich aufgestanden bin war ich im Klassenzimmer. Ein paar Leute kamen rein und erzählten uns was passiert ist. Es wurde so warm, dass wir alle bewusstlos wurden, und dann wurden wir raus aus, denn Wald gebracht. Wir dürfen nicht erzählen was passiert ist, bis wir 21 sind.

12.5.2023

Ich fühle mich schlecht der arme Marius. Ist jetzt egal ich wollte nur wissen ob es andere änliche Experimente hate. Also suchte ich auf Google. Es gab Leute, die das auch erlebt haten. Es gab viele verschwörungstheorien über der ganzen Sache aber ein Kommentar unter ein Video war mega interessant. Es war über wo dieser Wald könnte, sein ich entschied mich dort zu gehen…