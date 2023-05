Klub der jungen Geschichten Das, was die anderen nicht sehen können Nodier Alvarado, Alpnach Dorf, 1, Oberstufe

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Es war seltsam, da ich vor einigen Tagen unten war und der Schrank mehrere Schlösser hatte. Es schien, als ob es unmöglich wäre, ihn aufzubringen.

Ich probierte vorsichtig hineinzuschauen. Dann spürte ich überall Kälte an meinem Körper und es war alles voller Nebel. Meine Augen fielen mir zu. Ich versuchte sie offen zu behalten, aber ich hatte keine Chance. Bevor ich meine Augen ganz schloss, sah ich eine Figur, die sehr gross war und mir tief in die Augen blickte. Dann schlief ich ein.

Am nächsten Morgen wachte ich auf, ich sah sehr viele Leute um mich herum. Ich fragte mich, was eigentlich passiert war. Meine Mutter sagte mir, dass sie Milch im Keller holen wollte und dass ich einfach am Boden lag. Ich erinnerte mich nur, dass ich eine grosse Figur gesehen hatte. Meine Mutter wollte mich zum Arzt bringen, aber ich wehrte mich, weil ich Angst hatte herauszufinden, was es war.

Am Abend, bevor ich schlafen ging, machte ich mich schlau im Internet und suchte nach Krankheiten, bei welchen man Halluzinationen hatten oder so etwas Ähnliches. Neben mir war ein Schulkolleg, der mir half. Wir diskutierten leise zusammen über das Thema. Auf einmal hörte ich meine Mutter, die an meine Tür klopfte. Sie kam rein und fragte mich, mit wem ich sprach. Mein Gehirn war in diesem Moment leer, ich konnte nichts antworten. Ich warf einen Blick zu meinem Schulkollegen und er war nicht mehr da. Meine Mutter schaute mich an und ging wieder nach unten. Ich hörte es nicht deutlich, aber ich glaubte zu hören, wie sie unseren Hausarzt anrief.

Ich fühlte mich wieder wie in der letzten Nacht. Ich sah wieder überall Nebel und ich spürte, wie sich meine Augen langsam schlossen. Es war alles dunkel, ich sah überall weisse Flecken. Und ich hörte eine sehr tiefe Stimme, die mir etwas zuflüsterte. Ich hörte fast nichts, das Einzige, was ich hörte, war «Matteo», das war mein Name.

Nach einiger Zeit wachte ich wieder auf. Ich war, so wie es aussah, in einem Spital. Die Zeit war mir unbekannt. Ich sah, wie meine Mutter auf einem Stuhl sass. Ich fragte meine Mutter was passiert ist, aber sie antwortete mir nichts. Nach einigen Stunden kam ein Doktor zu uns. Er hatte ein Dokument in der Hand und sagte: «Liebe Familie, wir müssen euch über etwas informieren. Wir haben verschiedene Tests durchgeführt, um herauszufinden, was mit Matteo los ist. Unser Oberarzt hat festgestellt, dass er unter visuellen Halluzinationen leidet und dass es für ihn gefährlich sein kann, zu Hause zu bleiben. Glücklicherweise haben wir ein kleines Lager für Menschen mit ähnlichen Problemen, in dem er leben kann. Ob er will oder nicht, er muss dorthin ziehen.» Ich war so müde, dass mir alles egal war. Ich sagte meiner Mutter, dass ich das nicht machen will, aber wenn es sein musste, dann ist es ok.

Schlussendlich wurde ich mit einer unerklärlichen Krankheit diagnostiziert, die mich gezwungen hat, mein Zuhause zu verlassen und in ein spezielles Lager für Menschen mit ähnlichen Problemen zu ziehen. Obwohl ich Angst hatte, wusste ich, dass ich damit leben musste. Die grossen Figuren und Stimmen, die ich gesehen und gehört hatte, waren für mich unerklärlich und unverständlich. Meine Geschichte zeigt, dass das, was für andere unsichtbar ist, für manche Menschen sehr real sein kann.