Klub der jungen Geschichten Das Wertvollste ist nicht Geld Florence Birrer, Luzern, 6. Primar

(chm)

«Ich warf einer Obdachlosen zwei Franken in den Hut. Was dann geschah, gab mir auf eine ganz besondere Weise viel mehr zurück.» Als ich heute gelangweilt und mit einem Tastea in der Hand aus der Migros kam und gerade dabei war eine Pringels- Packung zu öffnen, sah ich eine ältere Dame auf dem Beden kauern und auf bessere Zeiten warten. Ich holte schnell mein Portemonnaie aus der Tasche, warf ihr nichtsahnend zwei Franken in den Hut und lief ahnungslos weiter. Doch als mich die Dame zurückrief, wurde auch ich neugierig und. «Vielen Dank» so sprach die ältere Dame. «Ich möchte dich als Dank zum Café und Quatschen einladen! » Ich willigte ein und wir bogen schon kurz darauf in die Amsterilla Strasse ein, wo auch das Hovly Cow Café stand. Als wir beim Café ankamen, begegnete uns ein Mann, der mir bekannt vorkam und gerade dabei war, eine Dose Bier zu öffnen. Auf den zweiten Blick erkannte ich ihn, und er mich scheinbar auch, denn er warf die Bierdose ganz hektisch in den nächstbesten Müll und lief ganz rot an. Es war Herr Hägi, mein Mathematiklehrer aus dem Gymnasium. Wir suchten natürlich gleich das Gespräch und fanden heraus, dass Herr Hägi momentan in einer sehr schwierigen Lage ist, da er seinen besten Freund verloren hat und sich seitdem extrem einsam und verlassen fühlt! Wir tauschten unsere Nummern aus, und beschlossen, uns (ab diesem Tag) möglichst häufig zu treffen und über unsere Ängste und Sorgen sowie auch über Glückliches zu sprechen. Als ich zwei Wochen später Herr Hägi (mittlerweile Duzen wir uns, also Toni) und die ältere Dame (die sich als Annemarie vorstellte) auf einer Parkbank sitzen und zufrieden aussehen sah, kam ein wohlig, warmes Gefühl in mir hoch! Ich setzte mich dazu, und wir sprachen noch eine ganze Weile über alles Mögliche, wobei ich herausfand, dass Annemarie wieder eine Wohnung hat und Toni sich nicht mehr so einsam fühlt.

Also daraus meine Lehre: Geh offen mit anderen Menschen um, gib den Ärmeren etwas ab, ob Liebe Zuneigung oder eine finanzielle Unterstützung, egal, aber auch du kannst sehr schnell in so eine Lektion rutschen! Also: Geh einfach achtsam durch die Welt und versuche, die Welt ein bisschen besser zu machen.