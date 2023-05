Klub der jungen Geschichten Das wilde Abenteuer Alea Bühlmann, Buochs, 5. Primar

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemanden mehr geöffnet hatte. Mit Neugier und ein bisschen Furcht öffnete ich den Schrank. Als ich vor dem offenen Schrank stand traute ich meinen Augen kaum. Dort befand sich ein Portal, das mich hinein einsog! ich versuchte noch mich zu wehren, doch es ging nicht. Ich sauste durch eine Röhre, bis ich dann auf dem Boden lag. Als ich langsam zu mir kam habe ich bemerkt das ich ja nicht mehr zuhause war und auch nicht schlief. Das merkte ich, weil ich mich so richtig fest gekniffen hab. Dass tat mal weh! Aber als ich mich langsam erholt habe, habe ich erstmal nachgeschaut, wo ich bin. Ich habe zum Glück immer mein Handy dabei. Dann habe ich gemerkt das ich in Tibet war! Ich wusste nicht einmal, was das ist oder das es Tibet gibt. Ich hatte so schlecht Empfang das, das Display gleich schwarz geworden ist. Ich sah mich um und sah ein Gebäude, das aussah wie eine Schule. Ich ging mal hinein und sah mich ein wenig um. Da kam eine Frau auf mich zu. Und ob ihr es glaubt oder nicht sie sprach Deutsch. Einfach unfassbar. Die Frau hiess Sabriye. Ich war so froh ich kann ja kein Tibetisch. Gibt es das überhaupt? Als ich ihr dann die ganze Geschichte erzählt habe lud sie mich ein für diese Zeit bei ihr zu bleiben. Beim Frühstück hat sie mir dann erklärt das wir uns in einer Blindenschule für Blinde Kinder befinden. Sie hat mir auch erklärt das in Tibet mehr Kinder blind sind wegen denn UV-Strahlen. Nach dem Frühstück gingen wir auf den Marktplatz. Ich fand es erstaunlich, weil die blinden Kinder alles ertasten, so wissen sie dann, was es ist. Dan hat mir Sabriye erzählt das der Blindenstock in Tibet gar nicht so verbreitet war wie heute. Es war hauptsächlich Sabriye die den Blindenstock nach Tibet gebracht hat. Nach ein paar Tagen in Tibet ist mir Tensin ans Herz gewachsen. Tensin ist auch blind. Er lebt in der Blindenschule, weil der der weg dazwischen mehrere Kilometer beträgt. Er hat mir viele Sachen über die Blindenschule erzählt aber auch über seinen Alltag als Blinder. Er hat zum Beispiel ein besseren Geruchsinn als wir. Ich fragte ihn was sein Lieblingsfach ist er hat mir geantwortet, dass er Massage liebt. Er hat mich darauf auch massiert. Das kann er wirklich gut! Wir haben noch lange gesprochen. Es ist wirklich sehr interessant, wie die Blinden Kinder in Tibet leben. Am nächsten Morgen machte Sabriye eine Wanderung mit uns auf den Lhotse. Der zweitgrösste Berg Tibets. Natürlich sind wir nicht bis ganz nach oben gewandert. Der Lhotse liegt im Himalaya Gebirge das Himalaya Gebirge ist, das derzeit grösste existierende Gebirge der Erde! Der Himalaya gibt es Gipfel über 8000 Meter Höhe. Als ich in der Nacht aufwachte hatte ich riesengrosses Heimweh. Ich machte den Schrank auf dann sah ich ein helles Leuchten und dann war ich zuhause.

ENDE