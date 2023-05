Klub der jungen Geschichten Das Wunder der zwei Franken Annu Meier, Alpnach, 3. Oberstufe A2

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Ich wollte weiter meinen Weg gehen, aber die Frau zog mich an meiner Hand zurück. „Bitte bleiben Sie. Ich möchte Ihnen gerne meine Familie vorstellen. Sehen Sie dort hinten die kleine Brücke? Dort wohnen ich mit meiner Familie in einer kleinen Einbuchtung. Ich möchte sie Ihnen gerne vorstellen.“ Ich nahm die Einladung sehr gerne an und ging mit der Frau Richtung Brücke. Ich schaute die Frau von der Seite an und erkannte ein kleines Muttermal, das die Form von einem Herz hatte. Ich stockte, genau dieses Muttermal habe ich auch. Das kann doch nur ein Zufall sein. Die Frau schaute mich an und lächelte mir zu. „Ich bin Lisa und bin 32 Jahre. Wie heisst du und wie alt bist du?“ fragte sie mich. „Oh entschuldige ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich heisse Emma Wagner und bin 15 Jahre alt.“ „Das kann doch nicht sein!“, sagte Lisa. „Ich heisse auch Wagner zum Nachnamen.“ Ich erinnerte mich an die Zeit, als ich noch klein war. Meine Mutter hatte mir immer etwas von einer Schwester gesagt, die vor meiner Geburt plötzlich verschwunden sei. Auch das Alter könnte in etwa stimmen. Kann es sein, dass Lisa meine Schwester ist? „Lisa, wie heissen deine Eltern?“, fragte ich sie. „Oh meine Eltern heissen Tom und Sonja. Warum fragst du?“ Ich nahm mein Handy aus meiner Hosentasche und zeigte ihr ein Bild von meinen Eltern. „Kennst du diese Leute?“ Lisa sah mich schockiert an. Und dann kamen ihr die Tränen. „Das kann nicht sein. Das stimmt nicht. Meine Eltern sind vor 17 Jahren gestorben.“, sagte Lisa traurig. „Nein Lisa, ich glaube, deine Eltern sind auch meine. Du bist meine verschwundene Schwester. Schau, ich habe genau das gleiche Muttermal wie du und unsere Mutter.“ Lisa kam langsam auf mich zu und schaute mich an. „Du siehst genauso aus wie Sie. Du musst mir alles erzählen. Wie geht es Dad? Hat er endlich Hasen gekauft? Er hat sich das so lange gewünscht.“ Ich musste lachen. „Ja unser Vater hat drei Hasen gekauft. Wir erwarten schon bald kleine Kaninchen von Ihnen. Warum bist du damals einfach gegangen und hast meine Eltern im Stich gelassen.?“ „Als ich von einer Reise zurückkam, war ein Mann vor unserem Haus und hat mir gesagt, dass meine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen seien. Ich konnte es selbst nicht glauben und lief ins Haus. Dort war niemand und es kam immer nur der Anrufbeantworter. Darum habe ich gedacht, ich gehe auf die Strasse und lebe dort, da ich keine Eltern mehr habe und auch sonst niemanden, bei dem ich bleiben könnte.“

Zwei Tage später

„Du musst nicht aufgeregt sein. Sie freuen sich genauso, dich wieder zu sehen.“, beruhigte ich Lisa. Wir standen vor dem Haus meiner Eltern. Als ich meine Eltern angerufen und ihnen mitgeteilt hatte, dass ich Emma gefunden hatte, glaubten sie mir nicht. Ich hatte ihnen dann ein Foto von uns geschickt. Sie konnten ihr Glück gar nicht fassen. Auch ihre Familie war gekommen. Meine Eltern hatten beschlossen, dass sie in unserem zweiten Haus, das nur drei Häuser weiter ist, wohnen dürfen. Wenn ich diese Zwei Franken nicht in meiner Hosentasche gefunden hätte, hätte ich meine verschollene Schwester Lisa nie kennengelernt. Nun ist unsere Familie komplett. Und das Tollste an dieser Geschichte ist, dass ich Tante geworden bin.