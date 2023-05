Klub der jungen Geschichten Das Wunderland Amira Bernet, Altbüron, 6. Primar

(chm)

Das Wunderland

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand geöffnet hatte. Ich erschrak und wollte wegrennen, doch irgendetwas schien mich davon abzuhalten. Eigentlich wollte ich nur Osterdekoration holen. Ich schaute abwechselnd zum Schrank und zur Tür. Ich hörte eine sanfte Stimme, die mir aber unbekannt schien. Ich fragte mich, woher sie kam, und folgte der Stimme. Die Stimme führte mich zum Schrank. Ich überlegte lange, ob ich es machen soll. Ich entschied mich für «Ja» und öffnete langsam den Schrank. Er war staubig und die Griffe waren verrostet. Ich hörte wieder die Stimme und sie sagte mir, ich solle in den Schrank steigen. Mein Herz klopfte mir bis zum Hals rauf. Ich stieg langsam in den Schrank. Plötzlich hörte ich ein Knarren. Ich drehte mich um und wollte wegrennen, aber der Schrank hatte sich von selbst verschlossen. Ich probierte die Tür aufzuziehen, aber es gelang mir nicht. Ich schrie um Hilfe, doch dann ist mir eingefallen, dass ich ja allein zuhause war. Ich tastete den ganzen Schrank ab und ich entdeckte einen kleinen Knopf. Ich drückte drauf. Plötzlich drehte sich der Schrank. Zumindest von drinnen fühlt sich das so an. Nach ein paar Sekunden war wieder windstill. Ich versuchte noch mal, den Schrank aufzubringen. Es gelang mir sehr schnell. Ich steig in Windeseile aus dem Schrank und wollte die Treppen rauf rennen, doch es gab keine Treppe. Es sah alles ganz anders aus. Ich ging zwei Schritte nach vorne und bemerkte erst dann, dass ich gar nicht im Keller war. Ich fragte mich, ob das etwas mit dem Schrank zu tun hatte und wenn ja, hatte mich der Schrank irgendwohin teleportiert? Ich schaute mich langsam um. Ich sah viele kleine Menschen. Nein, Menschen waren das nicht. Es waren Hasen! Sie schienen zu arbeiten. Ich wollte auf sie zugehen, doch dann bemerkte ich einen grösseren, ein bisschen einen dicken Hasen. Er schien sehr konzentriert und bemerkte mich nicht mal. Ich sah mich um. Ich sah überall kleine Ostereier herum liegen. Ausserdem lagen überall Schokoosterhasen. Ich spähte zu den Hasen und sah, wie sie all diese Süssigkeiten produzierten. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, als ich sah, wie sie die Osterhasen machten. Ich ging rüber zum grossen Hasen und wollte ihn Fragen, was das ist und wo ich bin. Der Hase schaute mich langsam an und seufzte. «Du bist hier in der Osterfabrik», murmelte er und stand auf. «Ich gebe dir eine kleine Führung durch unser kleines Reich», sagte er stolz. Er ging durch eine grosse Tür, wo lauter kleine Osterhasen drauf gemalt waren. Ich staunte, als wir draussen standen. Die Sonne schien, dass es angenehm warm war. Es gab überall Gebäude und viele Hasen. Es war richtig schön. Ich fragte den Hasen, ob er vielleicht wisse, was das für ein Schrank war, mit dem ich gekommen war. Er antwortete, dass das der berühmte Schrank sei, mit dem nur die Menschen, die nett, zuverlässig und begabt waren hierherreisen könnten. «Und wenn du wieder nach Hause gehst, musst du nur den Knopf drücken und Schwupp du bist wieder zuhause.» Ich fragte ihn leise, was die Hasen hier machen, und er rief etwas empört: « Siehst du das nicht!? Wir arbeiten Tag und Nacht, dass euer Ostern perfekt läuft und dass ihr genug Schokolade und diese süssen Eier habt.» Mir wurde seit dem Tag klar, dass es wirklich Osterhasen gibt. Seit diesem grossartigen Erlebnis, besuchte ich sie jeden Tag.