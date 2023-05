Klub der jungen Geschichten Das Ziegen-Ei Nicole Kaufmann, Wauwil, 3. Oberstufe

(chm)

«Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte».

Meine Eltern waren schwer krank und sie wollten nicht, dass ich ihr Leiden miterleben und anschauen musste, darum nahmen mich meine Grosseltern für ein paar Wochen auf, bis meine Eltern wieder gesund waren. Ich freute mich meine Grosseltern zu sehen, weil sie 1 ½ Stunden weg wohnen und ich sie nur selten sehen konnte.

Eines Abends, als meine Grosseltern schon eingeschlafen waren, konnte ich nicht schlafen aufgrund des Unwetters. Ich war nur selten im Haus meiner Grosseltern und kannte mich nicht gut aus. Ich fragte mich schon lange, was alles im Keller ist und als die Neugier mich packte, ging ich leise aus meinem Zimmer und schlich in den Keller. Ich öffnete die alte Tür zum Keller und ging vorsichtig die steile Kellertreppe hinunter. Die alte Glühbirne, die an der Decke hing, flackerte unheimlich und mir lief es kalt den Rücken runter als ich hörte, wie sich etwas bewegte. Meine Neugier war jedoch zu gross, nicht weiter zu gehen. Ich entdeckte einen grossen Schrank, welcher mit Spinnweben und Staub bedeckt war, es schien Licht aus den Türen, welche nicht ganz geschlossen waren. Ich ging vorsichtig auf den Schrank zu und lauschte vorsichtig an der Schranktür. Ich hörte das gleiche Geräusch, welches ich bereits auf der Kellertreppe hörte. Es hörte sich an wie Schritte. Die Schritte kamen immer näher, plötzlich gab es einen lauten Knall und die Türen bewegten sich, sie öffneten sich jedoch nicht ganz, weil die alten Scharniere verrostet waren. Erneut knallte etwas gegen die Schranktür, doch dieses Mal öffneten sich die Türen ganz und eine kleine weisse Ziege sprang auf mich zu. Sie mähte fröhlich und sprang um mich herum. Sie schaute mich mit grossen Augen an und ich streichelte sie am Kopf. Doch als ich sie berührte, fiel sie in einem Haufen Asche zusammen. Ein kleines Fenster neben dem Schrank öffnete sich wegen dem Unwetter draussen und die Asche flog mit dem Wind hinaus und hinterliess ein kleines grünes Ei. Ich hob das Ei auf und merkte, wie es sich bewegte und knackte. Aus dem Ei schlüpfte kein Lebewesen, sondern ein goldener Schlüssel befand sich in grünem Schleim. Als ich ihn mit der anderen Hand greifen wollte, wachte ich auf, es war alles nur ein Traum, ich schaltete das Licht auf dem Nachttisch an und sah den Schlüssel, den ich im Traum in der Hand hielt…