Klub der jungen Geschichten Der 1 April Kai Schönholzer, Stans, 5. Primar

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich erschrak so fest das ich fast einen Herzinfarkt bekommen hätte. Es knarrte und krachte so laut das ich noch ein Gehör Schaden bekommen hätte. Plötzlich schien das Licht nicht mehr. Ich Heisse Jack ich habe eigentlich vor gar nichts Angst aber das hier hat die Grenze übertroffen. Als ich mich ein bisschen behruigt hatte beschloss ich ein bisschen näher zu gehen. Bis ich fasst vor der Tür wahr Stopte ich abrupt. Weil ich ein lautes Knarren gehört habe sagte ich: Hallo ist da Jemand aber es kam nichts zurück. Falls etwas passierte habe ich eine Schaufel, Bretter und einen Stuhl. Mir wurde Langweilig ich beschloss nach oben zu gehen und eine Alarmanlage zu bauen. Ich wollte die aus dem alten Bewegungsmelder machen aber der hatte keine Batterie mehr deshalb musste ich noch welche im Migros kaufen gehen. Ich ging mit dem Fahrrad weil meine Mutter und mein Vater mussten noch arbeiten, deshalb konnten sie mich nicht Fahren ich kaufte auch noch eine Videokamera wo man mit dem Laptop verbinden kann. Dann brauchte ich nur noch eine Alarmglocke. Also eine die klingt. Mit Grossvater hatte so ein Lötgerät mit dem ich die Kabel zusammen löten konnten. Ich musste also den Bewegungsmelder und die Alarmglocke die Kabel zusammenlösen. Als ich nach sehr langer Zeit fertig war ging ich am Abend noch in den Keller um die Alarmanlage anzubringen. Es war etwas 2 Uhr Nachts als der Alarm los ging. Schaute ich direkt auf mein Handy weil dort die App von der Kamera drauf wahr. Dort sah man aber nur wieder das Licht. Ich beschloss mal schauen zu gehen. Ich nahm wieder die Schaufel in die Hand falls diese Gestallt mich angreifen würde. Es wahr wieder gleich wie leztes mal. Ich nahm mut zusammen und machte die Tür auf. Ich sah dort meinen Bruder der gerade dabei wahr das Licht zu löschen. Aber dan habe ich gemerkt das es der 1 April ist und das es nur ein dummer Schertz wahr.