Klub der jungen Geschichten Der Alarm Cornel Steiger, Büron, 6. Primar

(chm)

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Aber jetzt mal von Anfang an. Giovanni rief vor einigen Tagen einen Elektriker an, ob er ein neues Alarm System in seiner Bank einrichten könnte. Der Elektriker stimmte Giovanni zu. Was Giovanni nicht wusste, dass er mit dem Anruf einen Fehler gemacht hatte. Als der Elektriker kam, um das Alarm System einzurichten, begrüsste ihn Giovanni und sagte: «Komm doch rein.» Giovanni zeigte ihm, wo er das Alarm System einbauen musste. Giovanni zog sich wieder in sein Büro zurück, denn er erwartete im Verlaufe des Nachmittags eine sehr wertvolle Lieferung. Darum hatte er auch die alte Alarmanlage ersetzen wollen, damit die Goldbarren sicher waren. Der Elektriker war fertig mit dem Einrichten, Giovanni war zufrieden. Draussen hörte man ein lautes Scheppern von Motoren. Giovanni schaute aus dem Fenster, draussen sah er einen Geldtransporter und hinter und vor dem gepanzerten Fahrzeug waren Polizeiautos und Motorräder mit Blinklicht. Die Bankangestellten führten den Geldtransporter zum hintern Eingang, weil es da ein grosses Garage Tor gab. Sie winkten den Transporter rein, damit sie die Goldbarren ausladen konnten. Die Goldbarren wurden in einen Safe gebracht, wo sie blieben bis zur nächsten Beförderung. Giovanni sass in dieser Zeit in seinem Büro und schaute über die neuen Videokameras den Mitarbeitenden zu, wie sie die Goldbarren in den Safe verstauten. Es war schon spät am Nachmittag, Giovanni stieg in sein Auto und fuhr zu sich nach Hause. Auf dem Nachhauseweg machte Giovanni sich keine Sorgen wie üblich, dass seine Bank ausgeraubt werden könnte. Doch da lag er falsch, denn in der Polizei Station ging mitten in der Nacht der Alarm los, dass die SCB ausgeraubt wird. Der Polizeichef schickte sofort sämtliche Streifenwagen und zwei gepanzerte Autos los. Ebenfalls wurde ein Hubschrauber und zwei Motorräder der Polizei startklar gemacht. Es dauerte nicht lange, da war die Polizei mit Blaulicht und Sirene bei der SCB angekommen. Die Polizisten stürmten aus den Autos und sprinteten zum Haupteingang der Bank. Doch da kam vom hinteren Garagen Tor ein matt schwarzer Dodge Ram um die Ecke gebraust. Man hörte nur noch die Reifen quietschen und da war er auch schon um die Ecke. Der Hubschrauber und die Polizei Fahrzeuge nahmen die Verfolgung sofort auf. Das Fluchtfahrzeug war zu diesem Zeitpunkt bereits Richtung Autobahn unterwegs. Der Polizeichef forderte über Funk Verstärkung auf und liess umgehend sämtliche Zufahrtstrassen sperren. Der Helikopter konnte das schwarze Auto dank seinem Scheinwerfer ins Visier nehmen und den Polizeiwagen den aktuellen Standort des Flüchtigen bekannt geben. Nach zehnminütiger rasanter Verfolgungsjagt konnte der schwarze Dodge Ram bei einer Strassensperre gestoppt werden. In der Zwischenzeit wurde auch Giovanni von dem Banküberfall informiert. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest und führte diesen auf die Polizeiwache. Kurze Zeit später traf Giovanni ebenfalls dort ein.

Der Bankdirektor traute seinen Augen nicht, als er den geschnappten Räuber erkannte. Es war der Elektriker, der die neue Alarm Anlage installiert hatte. Zum Glück liess Giovanni die Alarmanlage beim Garage Tor nicht ersetzen, sonst wäre der Elektriker lautlos davongekommen.