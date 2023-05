Klub der jungen Geschichten Der alte Schrank Elin Bühler, Rotkreuz, 2. Sek

(chm)

Ich stieg in den Keller. Dort schien ein Licht aus dem Schrank, den seit Ewigkeiten niemand mehr geöffnet hatte. Ich erstarrte vor Schrecken, was könnte das sein? Nachdem ich mich aus meinem Schockzustand erholt habe, ging ich langsam auf den glühenden Schrank zu. Zitternd streckte ich meine Hand nach dem Türgriff aus. Mit einem quietschenden Geräusch öffnete sich die Schranktür und ein grelles Licht blendete mich. Ich hielt mir eine Hand vor mein Gesicht, um zu sehen was sich im Schrank befand. Aber als das Licht erlosch, sah ich ein ganz normaler Schrank, so wie er schon immer war. Ich trat hinein, nur um mit einem plötzlichen Ruck in die Tiefe zu fallen.

Mein Herzschlag stieg rapid, als ich an den Aufprall dachte. Aber erstaunlicherweise, landete ich weich auf meinen Füssen. Verwundert öffnete ich meine Augen. Ich traute meinen Augen nicht, was ich sah, würde mein Leben für immer verändern. Eine Landschaft, so schön wie ich es mir nie erträumen hätte können. Weit und breit keine Häuser, nur grüne Wiesen und blaue Tümpel. Die Bäume waren grün und voller Früchte, die Berge hoch und verschneit auf den Spitzen. Doch irgendetwas stimmte nicht, ich dachte einen Moment nach bevor ich merkte was es war. Es umgab mich eine tiefe Ruhe, ich hörte nur meinen eigenen Atem. Ich ging ein paar Schritte, um meine Vermutung zu bestätigen. Ich war ausser den Pflanzen das einzige Lebewesen weit und breit.

Nach kurzem Überlegen entschied ich mich weiterzugehen. Es schien als ob eine Ewigkeit vergangen war, als ich endlich an einem kleinen See ankam. Plötzlich hatte ich dieses beunruhigende Gefühl, beobachtet zu werden. Ich schaute mich um, sah jedoch nichts. Meine Nackenhaare stellten sich langsam auf, ich entschied mich trotzdem etwas zu trinken. Als ich mit meinen zu einem Becher geformten Händen versuchte einen Schluck zu trinken, hörte ich hinter mir einen Zweig brechen. Hektisch schaute ich mich um, aber wieder war niemand zu sehen. Ängstlich fing ich an zu rennen, planlos wohin es mich führen würde.

Zu verängstigt, um zurückzublicken rannte ich bis ich nicht mehr länger konnte. Um Luft zu holen, hielt ich kurz an und blickte zurück. Die Landschaft die ich eben noch gesehen habe, war verschwunden. Mit jedem Schritt den ich machte, starb hinter mir alles ab. Die Gräser waren braun und alle Blumen verwelkt. Die Bäume hatten keine Blätter mehr und waren sichtbar schon tot und verrottet. Als ich wieder nach vorne schaute, griff eine starke Hand mich grob am Handgelenk. Panisch atmend, sank ich langsam zu Boden. Vergeblich versuchte ich, meine Emotionen zu bändigen und mich zu beruhigen. Langsam, aber sicher wurde mir schwarz vor Augen. Meine Umgebung wurde verschwommen und alles drehte sich. Mit all meiner Kraft versuchte ich meine Augen offen zu halten. Aber ich fühlte, wie ich jegliche Kontrolle über meinen Körper verlor. Meine Augen schlossen sich von selbst und alle meine Sinne schwanden.

Leise Stimmen schwirrten in meinem Kopf. Es hörte sich an wie mein bester Kolleg. Ich nahm all meine Kraft zusammen und öffnete meine Augen. Tatsächlich, er war es! Ich erkannte, dass ich mich wieder im Keller befand. Es beruhigte mich in diesem Moment sehr, ihn zu sehen. Er streckte mir seine Hand entgegen und half mir aufzustehen. Ich stand auf, und schaute ihm in die Augen. Weil er da war, fühlte ich mich sicher. Doch dann erinnerte ich mich daran, was passiert war. Ich erzählte ihm alles und er hörte mir aufmerksam zu. Er sagte, dass dieser Schrank nie existiert hat. Verwirrt fragte ich meinen Vater, der mir dasselbe sagte. Ich warf einen Blick auf mein schmerzendes Handgelenk und sah einen schwarzen Handabdruck...