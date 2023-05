Klub der jungen Geschichten Der Arme Max der zu reich wurde Minas Tesfagergis, Ruswil, 5. Primar

(chm)

Ich warf der Obdachlosen zwei Franken in den Hut, der vor ihr lag. Was dann geschah, gab mir auf besondere Weise viel mehr zurück. Diese Frau war keine Obdachlose Frau, sondern eine Fee. Die hatte ihm 1`000`000 Franken gegeben und eine Villa. Er bedankte sich für alles, was sie ihm gab.

Er hatte es seinen Freunden erzählt. Einer von seinen Freunden war neidisch und machte das Gleiche. Er ging zu jedem Obdachlosen und gab jedem zwei Franken. Er hatte noch zehn Franken übrig, aber es waren noch mehr als 6 Obdachlose. Er konnte nicht allen Geld geben. Er hatte allen etwas Geld gegeben, ausser einer Frau. Er war so aber ein armer Junge geworden, hatte kein Geld mehr und war auch fast obdachlos geworden. Max der Reiche teilte das Geld mit seinem Freund, der jetzt arm war. Peter ging zu Max und fragte ihn nach Geld. Er hatte Peter gefragt, für was er das brauche. Er hatte gesagt: «Ich brauche es für Essen und Kleider.» «Okey», hatte Max gesagt und gab ihm 100 Franken. Er war zu dieser Frau gegangen, welche obdachlos war. Er gab ihr zwei Franken in den Hut, dann sagte sie, dass er ihn sein bester Freund angelogen hatte. Sie hatte ihm nicht einmal einen Rappen gegeben. Er ging zu seinem Freund und er sagte: «Es tut mir leid! Bitte verzeih mir.» Er nahm die Entschuldigung an.

Max machte eine grosse Party und das ganze Dorf war gekommen. Es war grossartig und es gab viele verschiedenes zu essen. Es gab sogar eine Disco. Max gab den armen Menschen Geld, für welches sie sehr dankbar waren. Ein kleiner Junge sagte: «Wenn du Hilfe brauchst, dann komme ich!» Max lächelte und meinte: «Vielen Dank, sorg dich nicht um mich.»