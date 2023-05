Klub der jungen Geschichten Der Aufsatz Leonie Kälin, Giswil, 1. Oberstufe

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Also ich bin Elias und ich habe einen Freund, dieser heisst Maurin, der im Gegensatz zu mir eher laut und brutal ist. Wir gehen in Berlin zur Schule.

Also jetzt mal zur Geschichte, wie alles angefangen hat. Ich und mein Freund Maurin waren gerade dabei einen Text aus dem Internet zu kopieren, da wir einen Aufsatz für Deutsch machen mussten. Unser Thema war Katzen. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich warum. Warum haben wir zwei so ein Thema? Also ich erkläre es und zwar war das so. Ich war gerade in der Schule und wir hatten Deutsch. Da kam unsere Lehrerin und sagte das einen Aufsatz machen müssten. Die ganze Klasse so Okey machen wir. Gleich darauf sagte sie das Sie das wir Gruppen machen sollen und sie uns anschliessend die Themen verteilen würde. Als Sie das sagte war die Laune der Klasse im Keller. Als sie die Themen verteilt hatte, hatten andere Autos, Fussball und solche Sachen. Dann kam sie zu uns und gab uns unser Thema. Wir hatten Katzen und das hat mich so genervt. Ich meine Warum? Okey Frau Mauser und ich verstehen uns nicht so gut aber mal ehrlich, hätte sie das Thema nicht einfach den Mädchen können. Die stürzen sich regelrecht auf diese Tiere. Das nervt mich richtig, die hat bestimmt noch Hintergrund Gedanken. Naja ist ja egal, die Hauptsache ist das keine allzu schlechte Note wird gerade sitzen wir hier und Kopieren die Sachen die in ein Word Dokument. Ich war immer noch in Gedanken als mich Maurin fragte über was ich den Nachdenken würde. Ich erwiderte nur dass ich mich immer noch über Frau Mauser aufregen würde. Als wir dann fertig waren, ging Maurin nachhause und ich ins Bett. Am nächsten Morgen gaben wir den Aufsatz ab. Ich und Maurin waren uns absolut sicher, dass alles gut werden würde. Tja falsch gedacht. Am Ende der Stunde rief uns Frau Mauser zu sich. Mist hat sie was gemerkt, aber von wo sollte sie den? Wir liefen zu ihr nach vorne zu ihrem wie immer Aufgeräumten Schreibtisch. Als wir bei ihr waren fragte sie uns wie wir den Aufsatz fänden. Darauf erwiderten wir, dass wir den Aufsatz gut finden aber wir uns etwas mehr anstrengen hätten können. Sie lächelte und sagte uns das sie ihn eigentlich recht gut fände da dieser Text aus dem Internet sei. Ihr lächeln verschwand und sie schaute uns streng an. Mist dachte ich mir nur, jetzt gibt’s Ärger und auch Maurin wusste das. Sie wandte sich mit den worten zu uns das sie enttäuscht ist und dass das Nachsitzen gäbe Plus, das wir alles noch einmal machen müssten und das ohne Kopieren und per Hand und dass das noch weitere Folgen haben würde. Sie hätte erwartet das das 14.-Jährige, das ohne Kopieren könnten. Wir nickten nur niedergeschlagen. Dann fragte ich sie wie sie es herausgefunden hätte. Darauf erwiderte sie mit einem leichten Grinsen, das sie den Artikel geschrieben hat. Na super.

Und so gingen wir zur nächsten Stunde und am Nachmittag Nachsitzen und den ganzen Aufsatz noch einmal schreiben. Das hat mir gezeigt das ich lieber am Anfang richtig und ordentlich zumachen als am Schluss alles noch einmal zu machen.