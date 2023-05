Klub der jungen Geschichten Der Ausflug Marina Paholok, Baar, 5. Primar

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher. Ich und meine Beste Freundin wollten ein Ausflug nach Singapur machen. Wir wollten unseren Ausflug, denn Besten aller Zeiten machen. Wir haben sogar im Flugzeug die Erste Klasse gekauft teuer, aber es hat sich gelohnt. Wir waren schon am Flughafen und wir haben uns so gefreut. Wir waren auch noch shoppen auf dem Flughafen. Wir dachten toller kann es nicht werden und ich hoffte, dass es stimmt. Als wir ins Flugzeug gestiegen sind haben wir uns so auf Singapur gefreut. Da sagte meine beste Freundin ,,Ich hoffe, dass es kein Flugzeugabsturz geben wird” und ich antwortete ,,Mach dir nur keine Sorgen, alles wird gut!» und sie sagte ,,Du hast recht die Wahrscheinlichkeit das es zu einem Flugzeugabsturz führen wird ist sehr klein.” Wir gingen auf unsere Plätze und wir haben gestaunt. Ich war so glücklich, dass ich vor mich schrie ,,Wir haben ein eigenes Bett?!” Wir setzten uns hin und wir haben gerade den Fernseher angemacht und wir sahen sogar, wie lange der Flug dauern wird. Ich seufzte und sagte ,,Okay nur noch etwa 13 Stunden und dann sind wir in Singapur!” Das dachte ich zumindest. Wir flogen los! Ich sagte meiner besten Freundin das ich ein kleines Nickerchen machen. Ich wachte nach 1stunde auf und ich sagte ,,nur noch 11stunden und dann sind wir in Singapur!” Aber da hörten wir etwas, etwas sehr Lautes was auf uns zu kommt ich schaute aus dem Fenster und da sah ich etwas. Es war ein anderes Flugzeug das auf uns zu kommt. Da sprang ich auf, und rannte zu dem Flugbegleiter und schrie sie an ,,da kommt ein Flugzeug direkt auf uns zu.” Die Flugbegleiter rannten zum Cockpit und schrien ängstlich, denn Pilot an ,,Da kommt ein Flugzeug direkt auf uns zu!” Der Pilot war so schockiert das er erstarr. Da gaben die Flugbegleiter allen bescheid das wir schnell die Schwimmwesten abziehen müssen und sie sagte auch das wir abstützen! Wir haben schnell die Schwimmwesten angezogen und sind zu den aushängen gerannt da ist es geschehen. Es gab eine grosse Explosion wir machten einen Sturzflug direkt ins Wasser. Zum Glück sind wir nicht gesunkenen. Wir sind schnell aus dem Flugzeug auf so eine Art Luft Bott gehüpft. Leider waren wir fast die einzigen die überlebt habe. Ich rief schockiert ,,Sandra (Meine beste Freundin) wo bist du? “Da war nur ich niemand anderes, nur der grosse Ozean. Ich rief wieder und wieder aber keiner antwortete. Da sah ich wieder alle auf der anderen Seite vom Flugzeug. Ich war so glücklich alle zu sehen, dass heisst das ich nicht die einzige da bin und am meisten hat mich gefreut, dass ich meine beste Freundin gesehen hab. Wir haben uns sofort umarmt. Ich seufzte. Sie fragte mich was ist eigentlich passiert und ich sagte ,,Kannst du das nicht sehen wir sind in der Mitte vom Ozean!” ,,Wir müssen hier weg, aber wie?” Da sahen wir einen von, denn Flugbegleiter. Sie sagte ,,in 16km ist das erste Land.” Wir fragten sie ,,welches Land? » sie sagte ,,Thailand”. Ich schrie laut, ,,Da kommt ein Schiff!» wir haben laut gerufen und das schiff kam zu uns. Alle stiegen ins Schiff und es brachte uns nach Phuket. Wir haben gesagt ,,Da in Thailand wird es sicher auch schön sein.” Und sie sagte, dass egal wo wir sind alles macht Spass, wenn wir zusammen sind. Ich umarmte sie. Ich sagte ,,Wir müssen jetzt noch ein Hotel finden.” Sie sagte ,,das werden wir auf jeden Fall schaffen.”