Klub der jungen Geschichten Der Badeausflug (im Zelt) Diego Britschgi, Walchwil, 3./4. Klasse

„Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.“ An der Hinterbergstrasse 27 wohnt Anton Wilson. Er wird von allen nur „Toni“ genannt. Es ist 17.06 Uhr am Freitag, in 24 Minuten trifft er sich mit Ben, Max und Luca zum Zelten. Am vereinbarten Treffpunkt sind schon alle bereit zum Hochlaufen. Oben angekommen, packen alle alles aus. Es ist mittlerweile schon 19.23 Uhr. Als sie am Lagerfeuer sind, essen sie Marshmallows. Die vier Freunde sind noch am Reden im Zelt. 22.11 Uhr ist es schon. Alle sind im Zelt. Aber von schlafen war noch keine Rede. Sie haben noch Spiele gespielt. Um 1.00 Uhr in der Nacht schliefen sie ein. Doch um 3.35 Uhr fing es an zu regnen und zu stürmen. Alle sind aufgewacht. Sie hatten Wasser bis zu den Knien. Alles war überschwemmt. Sogar draussen sind Bäume umgefallen und liegen jetzt im Wasser. Das Gras war mega nass und eklig wegen der Erde. Max hat gesagt: „Das fühlt sich an wie ein Badeausflug!“ Alle sind komplett durchnässt und suchen nach Schutz. Sie haben in der Nähe eine verlassene Hütte gefunden. Da war niemand, das dachten sie zumindest… Als sie reingingen, war alles staubig und kaputt. Und plötzlich sahen die vier Freunde einen Schatten vorbeihuschen. Max schreit: „EIN GEIST!“ Alle sind in Panik. Als sie sich wieder einkriegen, zucken alle zusammen. Und plötzlich kommt eine grosse Gestalt aus dem Schatten. Sie hat Bart und keine Haare. Zum Glück war es nur ein alter netter Mann. Sie waren erleichtert. Sie wurden vom Mann eingeladen, um bei ihm in der warmen Stube zu übernachten. Als die vier am Morgen aufstehen, bedanken sie sich beim Mann. Daraufhin sagte der Mann: „Gern geschehen. Übrigens ist mein Name Walter.“ Anton geht zufrieden mit seinen Freunden nach Hause. Alle sagten: „Das war fast wie baden letzte Nacht.“ Alle mussten lachen. Als Anton zuhause ist, liest er ein bisschen Zeitung, genauer gesagt die Luzerner Zeitung. Auf der letzten Seite steht diese Geschichte drin. Er freut sich sehr. Das war ja ein Abenteuer.