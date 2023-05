Klub der jungen Geschichten Der Badi-Unfall Lara Peter, Schötz, 1. Oberstufe

(chm)

Der Badi-Unfall

Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Lena freute sich riesig auf diesen Tag, heute fährt sie mit ihren Freundinnen Seraina und Mia in die Badi. Heute ist ein wunderschöner Sommerferientag. Es soll sogar bis zu 32 Grad heiss werden. Als Lena aufstehen wollte, bemerkte sie den leckeren Geruch in der Nase. Ihr Vater rief: «Frische Brötchen. Lena, aufstehen!». Daraufhin zögerte Lena keine Sekunde. Sie sprang aus dem Bett, zog sich an und rannte zum Küchentisch, wo bereits die ganze Familie auf sie wartete. Sie ass schnell ihre Brötchen auf, damit hatte sie noch genügend Zeit zum Packen. Um Elf Uhr hatte sie nämlich schon mit Seraina und Mia an der Kreuzung abgemacht. Lena radelte so schnell wie sie konnte mit ihrem Fahrrad zur Kreuzung, denn Seraina und Mia warteten schon. Die drei hatten ein grosses Ziel vor Augen. Heute wollten sie alle den doppelten Salto vom Fünfmeterturm schaffen, den sie schon so lange im Training üben. Auf die Matte hat es letztes Mal im Training gut geklappt, so kann heute praktisch nichts mehr schiefgehen. Jetzt musste sich Lena nur noch trauen. Sie fuhren zur Badi, wo sie alle zusammen eine Portion Pommes assen. Später wollte Mia unbedingt auf die Rutsche, Seraina zögerte kurz, doch kam dann, nachdem die anderen sie fünf Minuten lang überreden mussten, doch auch mit. Die drei rutschten etwa Zehn Mal und konnten einfach nicht mehr aufhören. Doch dann hatte Lena die Idee, zu den Sprungtürmen zu gehen. Die anderen beiden waren sofort einverstanden. Sie machten zuerst ein paar Sprünge vom Einmeter. Und dann wollten sie es wagen. Seraina ging zuerst, sie schaffte es im ersten Versuch. Dann kam Mia, auch sie hatte keine Probleme. Jetzt war Lena an der Reihe. Sie holte tief Luft und ging die Schritte nochmal im Kopf durch. Dann sprang sie ab im ersten Überschlag hatte sie eine richtig gute Kontrolle, doch im zweiten merkte sie, dass sie die Kontrolle ein bisschen verlor. Sie merkte, wie sich alles ein bisschen zu schnell drehte. Dann geschah es. Lena klatschte mit dem Bauch aufs Wasser. Sie fühlte einen stechenden Schmerz. Einige Sekunden später sah sie nur noch schwarz vor den Augen. Seraina und Mia waren geschockt, sie wussten nicht was tun. Sie schrien so laut sie konnten. Dann kam schon ein Bademeister, er holte Lena aus dem Wasser und sagte Mia sie soll den Krankenwagen rufen. Mia machte so schnell sie konnte, Seraina half ihr dabei. Der Krankenwagen kam und dann ging alles sehr schnell. Lena wurde ins Spital gebracht, die Sanitäter sagten Seraina, dass Lena etwa drei Tage im Spital verbringen muss. Kurz darauf trafen Lenas Eltern ein. Sie waren sehr besorgt, doch sie mussten zuversichtlich denken. Lena hatte viel Besuch im Spital. Nach drei Tagen durfte sie wieder nach-Hause, ihr ging es wieder super. Jetzt freute sie sich mega auf die Ferien mit ihrer Familie. Sie flogen nach Kreta. Mia und Seraina durften sogar auch noch mit. Sie geniessten die schöne Zeit zusammen.