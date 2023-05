Klub der jungen Geschichten DER BANKÜBERFALL Marc Leuthold, Stans, 6. Primar

(chm)

Wir waren uns absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher.

Wollt ihr wissen, das da passiert ist? Dafür müssen wir einen Tag zurück. Es geschah am 9.7.2023 am Morgen in Stans. Zwei Freunde, Max und André, gingen mit der Klasse zur Swissint. Dort erfuhren sie, dass sie sich die Waffen nicht ansehen können, weil sie gestohlen wurden. Das fanden alle Jungs blöd.

Am nächsten Tag hörten wir im Radio einen Bericht über einen Banküberfall. Die Räuber, die die Waffen gestohlen haben, haben mit den Waffen einen Überfall gemacht. Sie gingen dorthin und sahen es sich an. Sie sind nämlich Detektive. Als sie dort ankamen, war die Bank gesperrt. Sie sahen es sich an und gingen dann wieder. Zu Hause besprachen sie wie sie weiter machen wollten. Sie kamen zum Entschluss, dass sie noch mal hören was im Radio kam. Dort wurde berichtet, dass die Diebe in einem Militärjeep entkommen sind. Ausserdem sollten sie Tarnkleidung anhaben.

Die zwei Freunde beschlossen, dass sie Morgen weitermachen. Am nächsten Tag liefen sie zufällig an der Bank vorbei. Als sie sich umsahen entdeckten sie einen Militärjeep und gingen auf ihn zu. Plötzlich fuhr der Jeep los und hätte sie beinahe überfahren. Max sah gerade noch das Nummernschild als der Wagen verschwand. Die Nummer war 135 und er kam aus dem Kanton Nidwalden. Das war der Beweis, es war der gestohlene Militätjeep.

Sie riefen die Polizei an und sagten ihnen alles. Danach fuhren sie mit dem Velo zur Swissint und fragten dort, ob die Diebe auch Tarnkleidung gestohlen haben. Der Militarist antwortete mit einem Ja. Die Jungs fuhren wieder in das Dorf zurück. Auf dem Weg kamen sie an einem Haus vorbei. In der Garage stand der Jeep vom Militär und an einem Kleiderständer hingen zwei Tarnanzüge. Die Jungs riefen die Polizei, die kam sehr schnell. Wir waren uns sicher, dass es jetzt schnell gehen würde und nichts passierte. Das war aber ein Irrtum, denn plötzlich schoss einer der Gangster auf die Polizisten und traf zwei von ihnen. Die Polizisten schossen zurück und trafen. Dann konnten sie beide verhaften.

ENDE