Klub der jungen Geschichten Der Banküberfall Mira Benz, Ebikon, 5. Primar

«Wir waren absolut sicher, dass nichts schiefgehen kann. Leider zu sicher», sagte Jonn Barrymore.

«Mr. Barrymore, wir sind hier in einem Verhör und ich habe gefragt, wieso, mit wem und wie Sie die Walls Fargo Bank ausgeraubt haben und nicht, ob sie sicher waren, dass absolut nichts schiefgehen kann», schimpfte Agent Smith.

«Tut mir leid», sagte Jonn, « ich wollte das nur nochmals sagen.»

«Mr. Berrymore, können Sie jetzt bitte meine Fragen beantworten?», drängte Agent Smith.

«Oh ja, das kann ich», antwortete Jonn und legte los.

« Ich habe Schulden bei vielen Freunden. Am Abend vom 3. April, bin ich in eine Bar etwas trinken gegangen und habe Viktor und Igor angetroffen.»

«Und zum Nachnamen heissen diese?», unterbrach Agent Smith.

«Igor Rakovski und Viktor Karkarovski», antwortete Jonn und sprach weiter.

«Igor und Viktor haben auch Schulden und wir haben darum zusammen rumgetüftelt, bis Viktor eine Idee hatte, und zwar eine riskante Idee, wie wir das Geld beschaffen können. Im Flüsterton erzählte er von seinen Freunden, die auch Schulden hatten, aber eine Bank ausraubten und damit die Schulden beglichen. Igor und ich schauten uns ungläubig an, denn das klang wirklich unglaublich riskant. Noch am selben Abend schmiedeten wir einen Plan. Ich war der Fahrer und Igor besprach mit Viktor die anderen Sachen. Ein paar Abende später, konnte ich dann auch ein Auto arrangieren, das schnell genug für so eine Aktion war. Viktor konnte sogar Schusswaffen auftreiben, die wir gut gebrauchen konnten. Um 18.00 Uhr ging es dann auch schon los. Wir hatten etwa 15 Minuten, bis wir bei der Walls Fargo Bank waren und uns die Masken überstülpten. Dann haben Viktor und Igor ihre Waffen genommen und sind in die Bank gestürmt. Von aussen habe ich gehört, wie sie schrien: «Hände hoch, das ist ein Überfall!» Ich konnte aber nicht sehen, was in der Bank passiert ist. So wie sie es mir später erzählt haben, sind sie in die Bank gegangen und Igor ist gleich zum Bankdirektor und hat ihn gebeten den Tresor zu öffnen, was er dann auch gemacht hat. Viktor und Igor haben so schnell sie konnten das Gold und Geld in ihre Säcke gestopft. Danach sind sie aus der Bank gerannt und sind ins Auto gestiegen. Ich bin gleich losgefahren und die Polizei war nirgends zu sehen. Als wir Zuhause ankamen, waren wir schweissgebadet. Im Haus haben wir dann gleich das Geld gezählt und aufgeteilt. Leider haben wir zu lange gebraucht und es klopfte plötzlich an der Tür. Viktor ging zum Fenster, um nachzuschauen, wer da ist, doch dann ertönte eine Stimme aus Lautsprechern: «Wir wissen, dass Sie da drin sind! Kommen Sie mit erhobenen Händen aus dem Haus! Sie sind umstellt!»

Das haben wir dann auch gemacht und den Rest kennen Sie ja dann», beendete Jonn seine Erzählung vom Geschehen.

«Vielen Dank für diese Beschreibung, Mr. Barrymore», sagte Agent Smith.

Jonn Barrymore, Viktor Karkarovski und Igor Rakovski wurden für diesen Banküberfall für 10 Jahre Haftstrafe verurteilt.